El sector público acapara el 36% de las vacantes en España y agrava la crisis de falta de mano de obra

España tiene un extraño problema de falta de mano de obra: en un país con 2,4 millones de parados, el 48% de las empresas denuncian dificultades para encontrar trabajadores. Una de las claves que explica este fenómeno inusual, que afecta a todos los sectores, puede estar en que el sector público está "absorbiendo" más de un tercio de la demanda de empleo. Y, además, lo hace sin seguir las "reglas" que marca la reforma laboral. Según los datos de Eurostat, alcanza al 36% de los puestos por cubrir, un porcentaje que en toda la UE solo se ve super
Es decir que conviene difundir esto. Veis como debería funcionar la clase obrera?
Lo que no tienen en cuenta es que se están jubilando una buena parte de funcionarios y deberían reemplazarse (después de años con poca oferta publica y plazas estancadas).
Teniendo en cuenta que somos más viviendo en España españoles e inmigrantes (incluyo "expats') y que algunas plantillas no se han equiparado..(ok, por ejemplo sector sanitario) ¡solo falta que no se reemplacen los que se jubilan!
Este profundo desencaje no se produce solo por las ofertas públicas de empleo, ligadas a la sustitución de unas plantillas envejecidas en las administraciones. También deriva de muchos puestos ligados a puestos temporales en comunidades autónomas y ayuntamientos, algo que explica que pese a la creación de empleo público no se haya reducido la precariedad, lo que permite el abuso de los puestos interinos.
Están cubriendo jubilaciones, y puestos temporales. Vamos, que lo de siempre.
El trabajo en la privada, por lo general, (especialmente el menos cualificado) pierde en todas las comparaciones…
Aquí el págales más no aplica.
Mejor horario, conciliación, evitar Burnout y problemas psicologicos o tener mejor protección social son otros