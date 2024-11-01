edición general
9 meneos
29 clics

El sector público acapara el 36% de las vacantes en España y agrava la crisis de falta de mano de obra

España tiene un extraño problema de falta de mano de obra: en un país con 2,4 millones de parados, el 48% de las empresas denuncian dificultades para encontrar trabajadores. Una de las claves que explica este fenómeno inusual, que afecta a todos los sectores, puede estar en que el sector público está "absorbiendo" más de un tercio de la demanda de empleo. Y, además, lo hace sin seguir las "reglas" que marca la reforma laboral. Según los datos de Eurostat, alcanza al 36% de los puestos por cubrir, un porcentaje que en toda la UE solo se ve super

| etiquetas: trabajo , empleo , españa , publico
7 2 4 K 63 politica
11 comentarios
7 2 4 K 63 politica
Comentarios destacados:    
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Trabajadores en el sector público quitan trabajadores en el sector privado obligando a este a subir salarios si quiere competir con el estado. Lo cual beneficia a todos los trabajadores

Es decir que conviene difundir esto. Veis como debería funcionar la clase obrera?
7 K 82
#4 JoshJash
#1 dependiendo del nivel de trabajo y tipo de trabajo, se puede cobrar o bastante menos.
Lo que no tienen en cuenta es que se están jubilando una buena parte de funcionarios y deberían reemplazarse (después de años con poca oferta publica y plazas estancadas).
Teniendo en cuenta que somos más viviendo en España españoles e inmigrantes (incluyo "expats') y que algunas plantillas no se han equiparado..(ok, por ejemplo sector sanitario) ¡solo falta que no se reemplacen los que se jubilan!
1 K 18
#6 Eukherio
#4 Si saben perfectamente que están reemplazando jubilaciones. Lo que pasa es que no les mola admitirlo porque un medio de derechas no puede decir que no hay demasiados empleados público. Lo pone al final del artículo, aunque a la vez intente negarlo.

Este profundo desencaje no se produce solo por las ofertas públicas de empleo, ligadas a la sustitución de unas plantillas envejecidas en las administraciones. También deriva de muchos puestos ligados a puestos temporales en comunidades autónomas y ayuntamientos, algo que explica que pese a la creación de empleo público no se haya reducido la precariedad, lo que permite el abuso de los puestos interinos.

Están cubriendo jubilaciones, y puestos temporales. Vamos, que lo de siempre.
1 K 18
#5 Luiskelele
La mayoría de trabajo público son 8 horitas y para casa. Mejor o peor remunerado, depende del puesto. Normalmente jornada continua.

El trabajo en la privada, por lo general, (especialmente el menos cualificado) pierde en todas las comparaciones…
3 K 44
#7 drstrangelove
La "paradoja" es que siguen pagando lo mismo que hace 20 años, pero los precios han subido sin parar. A muchos, ir a trabajar les sale a pérdidas.
0 K 11
#9 slender_1
El único problema que veo es que te toque Mordor y ahí estás jodido. O renuncias a la plaza o te toca gastarte el sueldo en una habitación de cama caliente.
0 K 10
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Pay them more.
0 K 10
BlackDog #3 BlackDog
#2 No estoy de acuerdo, tenia un compañero de trabajo que oposito a funcionario y se fue a cobrar un 30% menos solo porque era trabajo fijo para toda al vida y no le podían echar. Que como él ya tenia la casa pagada y tal que solo quería vivir bien y sin preocupaciones.

Aquí el págales más no aplica.
1 K 17
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle *
#3 buena opción.
0 K 10
#11 username
#3 cuando se refiere a pagar más, se incluye a mejoras de condiciones de trabajo. El salario es una sola.

Mejor horario, conciliación, evitar Burnout y problemas psicologicos o tener mejor protección social son otros
0 K 10
zhensydow #10 zhensydow
Hombre, es que en algunos sectores deberían ser 100% de trabajadores públicos.
0 K 9

menéame