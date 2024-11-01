El sector público acapara el 36% de las vacantes en España y agrava la crisis de falta de mano de obra

España tiene un extraño problema de falta de mano de obra: en un país con 2,4 millones de parados, el 48% de las empresas denuncian dificultades para encontrar trabajadores. Una de las claves que explica este fenómeno inusual, que afecta a todos los sectores, puede estar en que el sector público está "absorbiendo" más de un tercio de la demanda de empleo. Y, además, lo hace sin seguir las "reglas" que marca la reforma laboral. Según los datos de Eurostat, alcanza al 36% de los puestos por cubrir, un porcentaje que en toda la UE solo se ve super