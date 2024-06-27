·
date 2024-06-27
El sector del champiñón de Castilla-La Mancha demanda un año más medidas para afrontar la falta de paja
La Comisión Sectorial de Cooperativas Agroalimentarias identifica varios problemas que lastran el crecimiento de un sector fundamental en la comarca de La Manchuela
etiquetas:
sector
champiñón
la manchuela
falta
paja
actualidad
#4
Imag0
Eso lo arreglamos en Meneame
#7
Doisneau
#4
Sabia que llegaria tarde a hacer el chiste, disfrute de los 300 de karma caballero
#10
dclunedo
#7
#2
nihil
Alguien recuerda un anuncio de los 90...
Hágale un rincón al champiñoooon
#3
OmarLittle
Muy fino. Cómo no, meneo
#6
elTieso
Dice el artículo que les falta paja, agua, mano de obra y que se les comen las setas las plagas. Machos,que el universo os está mandando señales, cultivad otra cosa ya.
#1
Pivorexico
El NoFap esta terminando con los champiñones
#5
MoñecoTeDrapo
¡Soy el rey de la paja!
www.instagram.com/reel/DPyvZA8jZDF/?l=1
#9
manzitor
¿Han probado a empacar lana?, la están tirando.
#8
okeil
¿Y esto?:
www.agroclm.com/2024/06/27/cooperativas-agro-alimentarias-castilla-la-
Pa mi que los seteros no se han enterado y los pajeros les estan timando ...
