edición general
12 meneos
23 clics
El sector del champiñón de Castilla-La Mancha demanda un año más medidas para afrontar la falta de paja

El sector del champiñón de Castilla-La Mancha demanda un año más medidas para afrontar la falta de paja

La Comisión Sectorial de Cooperativas Agroalimentarias identifica varios problemas que lastran el crecimiento de un sector fundamental en la comarca de La Manchuela

| etiquetas: sector , champiñón , la manchuela , falta , paja
10 2 0 K 144 actualidad
10 comentarios
10 2 0 K 144 actualidad
Imag0 #4 Imag0
Eso lo arreglamos en Meneame
6 K 80
Doisneau #7 Doisneau
#4 Sabia que llegaria tarde a hacer el chiste, disfrute de los 300 de karma caballero :-D
2 K 35
nihil #2 nihil
Alguien recuerda un anuncio de los 90...
Hágale un rincón al champiñoooon
1 K 29
OmarLittle #3 OmarLittle *
Muy fino. Cómo no, meneo xD
1 K 21
elTieso #6 elTieso
Dice el artículo que les falta paja, agua, mano de obra y que se les comen las setas las plagas. Machos,que el universo os está mandando señales, cultivad otra cosa ya.
1 K 18
#1 Pivorexico
El NoFap esta terminando con los champiñones :shit:
0 K 12
manzitor #9 manzitor
¿Han probado a empacar lana?, la están tirando.
0 K 11
#8 okeil
¿Y esto?:
www.agroclm.com/2024/06/27/cooperativas-agro-alimentarias-castilla-la-
Pa mi que los seteros no se han enterado y los pajeros les estan timando ...
0 K 10

menéame