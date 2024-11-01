El sector del automóvil europeo no levanta cabeza: da la espalda a Tesla, los fabricantes chinos avanzan y las marcas europeas fracasan en China

Los datos muestran cómo el sector europeo pierde peso frente al avance de los fabricantes chinos, que no solo ganan cuota en su propio país, sino que también están entrando con fuerza en Europa. Mientras los grandes grupos occidentales ven caer sus ventas en China, el mayor mercado automovilístico del planeta. El avance de las marcas chinas se explica en gran medida por su estrategia en el desarrollo del vehículo eléctrico. Los fabricantes occidentales mantuvieron durante años una posición prudente respecto a la electrificación [...]