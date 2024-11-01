El secreto de la familia más longeva del mundo: todos comían la misma comida con los mismos ingredientes todos los días

En 2012, los Melis entraron en el Libro Guinness de los Récords como la familia más longeva del mundo. Nueve hermanos que superaron edades muy poco frecuentes, con ejemplos tan llamativos como Consolata Melis, fallecida en 2015 con 108 años. También figuran los casos de Claudina, que murió con 103 años, María con 100 y Antonio con 97. Aunque la genética desempeña un papel relevante, los expertos señalan que su estilo de vida podría haber sido igual de determinante.