edición general
2 meneos
215 clics
El secreto de la familia más longeva del mundo: todos comían la misma comida con los mismos ingredientes todos los días

El secreto de la familia más longeva del mundo: todos comían la misma comida con los mismos ingredientes todos los días

En 2012, los Melis entraron en el Libro Guinness de los Récords como la familia más longeva del mundo. Nueve hermanos que superaron edades muy poco frecuentes, con ejemplos tan llamativos como Consolata Melis, fallecida en 2015 con 108 años. También figuran los casos de Claudina, que murió con 103 años, María con 100 y Antonio con 97. Aunque la genética desempeña un papel relevante, los expertos señalan que su estilo de vida podría haber sido igual de determinante.

| etiquetas: familia , longevidad , comida
2 0 0 K 28 cultura
7 comentarios
2 0 0 K 28 cultura
Tertuliano_equidistante #5 Tertuliano_equidistante
Recuerdo que pasé un mes en Inglaterra con una familia de allí. El menú todos los días era carne con gravy, puré de patatas y coles de Bruselas. Igual no fue un mes, fue un año o una década, perdí la noción del tiempo.
5 K 51
#7 pirat
#5 Tuviste suerte de evitar la sopa de sobre, los sándwiches de un fiambre que sabía a pescado agrio, los botes de espaguetis y beans,,,
0 K 9
#3 carlosmateo
y además, comiendo siempre lo mismo, seguro que la sensación fue de más de 200 años.
1 K 17
Olepoint #2 Olepoint
En serio, tanto preocuparse por acumular años y al final se olvidan de vivir.
1 K 16
#4 pcmaster
Qué rutina almentaria más aburrida.
0 K 14
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Y así entraron en comunión cósmica, notejó...
0 K 11
#6 Alcalino *
Lo importante no es lo que comían

Lo importante es la flora bacteriana que tienen, adaptada a esa comida.

Si cualquier otra persona intenta imitarlos sin adaptar su flora intestinal lo más probable es que acabe con diarrea
0 K 9

menéame