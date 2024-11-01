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Santiago Segura: «Las trans en España no han tenido nunca ningún problema»

«Bibiana Fernández, por ejemplo, a mí me parece una mujer. Es una mujer. Se lo ha ganado. Tiene disforia de género, se hormona, tiene su carné de identidad… Yo me casaría con ella» El actor afirma que «las trans en España no han tenido nunca ningún problema. Pero entonces llegó la ley trans, tan agresiva...» pero el pasado fin de semana una mujer trans fue agredida por diez personas en León al grito de «travelo» y «vete al baño de hombres» en un bar de copas. En 2024 en España, una de cada 4 personas trans fue agredida física o sexualmente.

| etiquetas: santiago segura , trans , problemas
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8 comentarios
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wata #3 wata
Realmente Torrente es Santiago Segura sin maquillaje.
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perrico #1 perrico
No se podía esperar otra cosa del amigo de un pederasta.
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Ratoncolorao #2 Ratoncolorao
En resumen; las trans vivían en el país feliz, de la casa de gominola, de la calle de la piruleta pero entonces llegó la ley trans que era tan agresiva que hubo que darles de hostias para que aprendieran a que exigir derechos no se les permite.
Y luego Bibi se lo ha ganado...¡Guau! Las demás no. Que Bibi sufriera todo tipo de escarnio en los 70 y los 80 se ve que me lo invento. Pero lo fuerte es que el halago más grande que puede hacerle es "yo me casaría con ella"... ¡La pobre Bibi! A ver que habrá hecho para merecer semejante castigo.
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#4 DotorMaster
Es bastante cínico y demagogo.
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oceanon3d #6 oceanon3d
#4 Este hace mucho que es un burgués clásico mas cuya única moral y religión es la pasta ... nada mas aqui.

Un mierda seca.
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Estoeslaostia #5 Estoeslaostia
Je..je...vaya tela.
Las perlas que se tuvo que tragar María Guerra en la entrevista que le hizo en "La script".
www.youtube.com/watch?v=r6GAr4zNa2c&t
(Si, tambien dijo que si te entran en la casa no los puedes tirar, si).
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efectogamonal #7 efectogamonal *
Va llorando por las rrrss diciendo que hay una orda de haters contra su trabajo, cuando comentar, es precisamente lo que hace la gente después de ver una película, máxime la suya, en la que los cameos los ha contratado a pederastas y putos nazis de mierda en activo, dejando ver que en realidad, el argumento no ha sido ficción, sino una propaganda fascista en prime time subvencionada con dinero público.

Este jumento está haciendo realidad el sueño húmedo de toda la vida de Toni Cantó, ni más ni menos.

Así que a llorar a la vía {0x1f525}
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#8 DinoMaster
Es maravillosa esa gente que convierte las excepciones en norma para vender un relato de "como.son las cosas"
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menéame