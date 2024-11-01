Santiago Segura: «Las trans en España no han tenido nunca ningún problema»

«Bibiana Fernández, por ejemplo, a mí me parece una mujer. Es una mujer. Se lo ha ganado. Tiene disforia de género, se hormona, tiene su carné de identidad… Yo me casaría con ella» El actor afirma que «las trans en España no han tenido nunca ningún problema. Pero entonces llegó la ley trans, tan agresiva...» pero el pasado fin de semana una mujer trans fue agredida por diez personas en León al grito de «travelo» y «vete al baño de hombres» en un bar de copas. En 2024 en España, una de cada 4 personas trans fue agredida física o sexualmente.