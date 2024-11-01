Santiago Segura: «Las trans en España no han tenido nunca ningún problema»

«Bibiana Fernández, por ejemplo, a mí me parece una mujer. Es una mujer. Se lo ha ganado. Tiene disforia de género, se hormona, tiene su carné de identidad… Yo me casaría con ella» El actor afirma que «las trans en España no han tenido nunca ningún problema. Pero entonces llegó la ley trans, tan agresiva...» pero el pasado fin de semana una mujer trans fue agredida por diez personas en León al grito de «travelo» y «vete al baño de hombres» en un bar de copas. En 2024 en España, una de cada 4 personas trans fue agredida física o sexualmente.
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Y luego Bibi se lo ha ganado...¡Guau! Las demás no. Que Bibi sufriera todo tipo de escarnio en los 70 y los 80 se ve que me lo invento. Pero lo fuerte es que el halago más grande que puede hacerle es "yo me casaría con ella"... ¡La pobre Bibi! A ver que habrá hecho para merecer semejante castigo.
Un mierda seca.
Las perlas que se tuvo que tragar María Guerra en la entrevista que le hizo en "La script".
www.youtube.com/watch?v=r6GAr4zNa2c&t
(Si, tambien dijo que si te entran en la casa no los puedes tirar, si).
Este jumento está haciendo realidad el sueño húmedo de toda la vida de Toni Cantó, ni más ni menos.
Así que a llorar a la vía