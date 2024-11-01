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Santiago Segura compara a los críticos y la prensa con "pedófilos en la puerta del colegio"

Santiago Segura compara a los críticos y la prensa con "pedófilos en la puerta del colegio"

El director dio unas polémicas declaraciones durante una proyección privada de la película para la empresa SAP Concur

| etiquetas: cine , cultura , santiago segura , torrente
5 0 1 K 55 cultura
10 comentarios
5 0 1 K 55 cultura
loborojo #3 loborojo
Cada uno pone ejemplos con lo que tiene más cerca, si fuera hortelano hablaría de cosechas.
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plutanasio #5 plutanasio
Yo este finde la voy a ver, hace bastantes años que no voy al cine.
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elGude #6 elGude
#5 Pues tiene cojones que con los peliculones que se han estrenado estos últimos años, decidas qué ir a ver este truñaco.
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plutanasio #7 plutanasio
#6 Veo muy poco cine actual y el que veo es siempre en torrent.
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elGude #8 elGude
#7 Pues, te estás perdiendo joyas. Aparte, ir al cine es una experiencia, no solo ver una pelicula.
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
Tenemos el cine que nos merecemos: El director agradeció la presencia a los trabajadores de la empresa y les advirtió que eran unos privilegiados por poder ver la película gratis. Fue en este momento cuando se refirió a los periodistas y a los titulares que habían publicado tras ver la cinta. "Se ve que les ha molestado pagar. Han puesto todos los cameos en los titulares. O sea que hay spoiler por todas partes", dijo el también actor. "Si no sois muy asiduos a las redes podéis

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mikhailkalinin #4 mikhailkalinin *
Otro madrileño gilipollas sin perspectiva de la realidad más afuera de la M30
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wata #9 wata
Se puede decir, de nuevo, que S.S. es gilipollas.
Podrán ir cientos de miles de personas a ver sus bodrios... Pero él es imbécil, millonario, pero imbécil.
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elGude #2 elGude
Está el bueno para ir dando lecciones del tema, siendo colega del torbe
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Blackat #10 Blackat
Es curioso , pero a medida que adelgaza , me cae cada vez mas gordo
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menéame