Santiago Segura compara a los críticos y la prensa con "pedófilos en la puerta del colegio"

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#3
loborojo
Cada uno pone ejemplos con lo que tiene más cerca, si fuera hortelano hablaría de cosechas.
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#5
plutanasio
Yo este finde la voy a ver, hace bastantes años que no voy al cine.
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#6
elGude
#5
Pues tiene cojones que con los peliculones que se han estrenado estos últimos años, decidas qué ir a ver este truñaco.
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#7
plutanasio
#6
Veo muy poco cine actual y el que veo es siempre en torrent.
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#8
elGude
#7
Pues, te estás perdiendo joyas. Aparte, ir al cine es una experiencia, no solo ver una pelicula.
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#1
YSiguesLeyendo
*
Tenemos el cine que nos merecemos:
El director agradeció la presencia a los trabajadores de la empresa y les advirtió que eran unos privilegiados por poder ver la película gratis. Fue en este momento cuando se refirió a los periodistas y a los titulares que habían publicado tras ver la cinta. "Se ve que les ha molestado pagar. Han puesto todos los cameos en los titulares. O sea que hay spoiler por todas partes", dijo el también actor. "Si no sois muy asiduos a las redes podéis
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#4
mikhailkalinin
*
Otro madrileño g
ilipollas
sin perspectiva de la realidad más afuera de la M30
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#9
wata
Se puede decir, de nuevo, que S.S. es gilipollas.
Podrán ir cientos de miles de personas a ver sus bodrios... Pero él es imbécil, millonario, pero imbécil.
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#2
elGude
Está el bueno para ir dando lecciones del tema, siendo colega del torbe
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#10
Blackat
Es curioso , pero a medida que adelgaza , me cae cada vez mas gordo
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ilipollassin perspectiva de la realidad más afuera de la M30
Podrán ir cientos de miles de personas a ver sus bodrios... Pero él es imbécil, millonario, pero imbécil.