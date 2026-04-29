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Sanidad reducirá los formatos de antibióticos para que no sobren pastillas

El uso excesivo o incorrecto de antibióticos sin receta es una de las principales causas de la aparición y propagación de bacterias resistentes

| etiquetas: sanidad , formatos , antibióticos , sobren pastillas
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3 comentarios
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#3 Albarkas
Y ya de paso, que procuren que no sirva de excusa para la subida de precios.
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#2 Pitchford *
Uso incorrecto de antibióticos sin receta
Tenía entendido que tienen que comprarse con receta y que el problema es el mal uso de los que se adquieren con receta.
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lonnegan #1 lonnegan
Ya era hora
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menéame