Sanidad investiga un brote de hepatitis A con 13 afectados en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla

La Consejería de Sanidad investiga el origen de un brote de hepatitis A en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, que ha afectado a un total de 13 personas. De ellas, diez han requerido hospitalización, aunque todas se encuentran ya dadas de alta. El último caso fue notificado el pasado 25 de noviembre y, según han confirmado las autoridades sanitarias a este periódico, en estos momentos no se han registrado nuevos contagios.