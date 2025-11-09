Sánchez ve con buenos ojos mantener la nuclear si no cuesta más dinero a los ciudadanos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha manifestado favorable a estudiar prolongar la vida de las centrales nucleares, si sus propietarios "garantizan la seguridad de los territorios y de la provisión energética y no nos piden a los ciudadanos que paguemos más impuestos para ellos hacer caja". Lo ha hecho en una entrevista que este domingo publica el diario El País, donde ha defendido la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "más aún tras lo visto en el juicio". Sánchez se ha referido asimismo al anuncio de Junt
Hay que construir un AGP de todas formas, eso ya lo tiene Enresa en sus cuentas por lo que no se incrementa nada.
y que corremos mas peligro si los residuos son mas que si son menos..
¿teniendo en cuenta que son unos muertos de hambre? ¿ganan algo pontificando en contra de la ciudadanía o es que no les da el cerebro para más?
Y está manera de actuar, de "de repente el ser muy combativos con cualquier cosa" y luego tener que rectificar, de este gobierno es una constante con cualquier cosa. Se hacen propaganda y el resultado acaba en un ridículo