Sánchez ve con buenos ojos mantener la nuclear si no cuesta más dinero a los ciudadanos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha manifestado favorable a estudiar prolongar la vida de las centrales nucleares, si sus propietarios "garantizan la seguridad de los territorios y de la provisión energética y no nos piden a los ciudadanos que paguemos más impuestos para ellos hacer caja". Lo ha hecho en una entrevista que este domingo publica el diario El País, donde ha defendido la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "más aún tras lo visto en el juicio". Sánchez se ha referido asimismo al anuncio de Junt