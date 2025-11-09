edición general
8 meneos
7 clics
Sánchez ve con buenos ojos mantener la nuclear si no cuesta más dinero a los ciudadanos

Sánchez ve con buenos ojos mantener la nuclear si no cuesta más dinero a los ciudadanos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha manifestado favorable a estudiar prolongar la vida de las centrales nucleares, si sus propietarios "garantizan la seguridad de los territorios y de la provisión energética y no nos piden a los ciudadanos que paguemos más impuestos para ellos hacer caja". Lo ha hecho en una entrevista que este domingo publica el diario El País, donde ha defendido la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "más aún tras lo visto en el juicio". Sánchez se ha referido asimismo al anuncio de Junt

| etiquetas: sánchez , nuclear
6 2 0 K 76 actualidad
10 comentarios
6 2 0 K 76 actualidad
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
a esos ojitos no se le puede negar nada
3 K 51
Yoryo #4 Yoryo
Eso de que no cueste un euro al bolsillo de los españoles ya lo han utilizado varias veces. Al final si que cuesta y mucho.
1 K 24
Dene #7 Dene
el problema es que si cuesta, señor Sanchez.. cuantos cientos o miles de años duran esos residuos radioactivos?
1 K 24
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
#7 Da igual lo que duren, eso no varía si se cierran o siguen abiertas, por lo que no varía el coste.

Hay que construir un AGP de todas formas, eso ya lo tiene Enresa en sus cuentas por lo que no se incrementa nada.
0 K 20
Dene #10 Dene
#9 no se, yo de esto no entiendo mucho, pero me da a mi que todos corremos más peligro con una nuclear activa que con una inactiva ....
y que corremos mas peligro si los residuos son mas que si son menos..
0 K 12
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
La entrevista de Sánchez en El País para el que pueda verla, sólo para socios
elpais.com/espana/2025-11-09/pedro-sanchez-el-fiscal-general-es-inocen
0 K 20
HeilHynkel #8 HeilHynkel
Veo que el fatxapobrerío de guardia quiere que seamos los españoles de a pie los que paguemos la factura de alargar la vida de las nucleares.

¿teniendo en cuenta que son unos muertos de hambre? ¿ganan algo pontificando en contra de la ciudadanía o es que no les da el cerebro para más?
0 K 18
#1 Juanjolo *
Pero si hace cuando días quería destruir la nuclear en España. Este señor es una veleta. Que gestión...
0 K 6
#3 beltraneja
#1 No me parece mal cambir de opinión, las circunstancias cambian. Lo hacemos también las personas. No soy pronuclear de todas formas, aunque sí veo que el mundo está pegando bandazos a nivel energía que ya no sabe nadie ni qué coche comprarse.
2 K 39
#6 Juanjolo *
#3 pero esque eso que dices es lo normal, pero yo lo que critico son las formas, es el iniciar una guerra antinuclear para luego a los 4 meses decir que "ah, igual no es tan mala".

Y está manera de actuar, de "de repente el ser muy combativos con cualquier cosa" y luego tener que rectificar, de este gobierno es una constante con cualquier cosa. Se hacen propaganda y el resultado acaba en un ridículo
1 K 26

menéame