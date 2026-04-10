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Sánchez urge la creación de un ejército europeo común "mañana mismo"

Sánchez urge la creación de un ejército europeo común "mañana mismo"

España se sitúa entre los países más favorables a reforzar la defensa común europea.

| etiquetas: ejército europeo , sánchez
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4 comentarios
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Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
Está dupe.
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#2 Mustela *
Algunos lo llevamos pidiendo tiempo hace ya. Este es el camino.
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Ihzan #1 Ihzan
Con material tb europeo, por eso de la dependencia y el boton de off
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menéame