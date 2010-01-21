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Sánchez se refiere a Cataluña como "país" al nivel de España: "Vamos a hacer a Cataluña y a España países mejores"
El presidente del Gobierno aprovecha una réplica de Junts para hacer esta afirmación que repitió hasta en dos ocasiones.
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cataluña
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españa
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sánchez
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actualidad
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actualidad
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#6
mente_en_desarrollo
Según la acepción 2 de la RAE, es correcto:
Territorio, con características geográficas y culturales propias, que puede constituir una entidad política dentro de un Estado
Otra cosa es que el orgullo de los nacionalistas madrileños/castellanos no permita darse cuenta que España no es un estado homogéneo y tiene muchos territorios con peculiaridades.
Aunque se esforzaron por imponerlo a sangre y fuego, los Borbones no consiguieron que en todos lados imperase la cultura castellana.
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#9
Einwanderer
#5
Con una alfabetización tan pobre, deberías guardar un poco de cautela porque el texto que te han pegado no dice eso.
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#10
JohnSecada
#9
debe de ser que aprendiste a leer ayer, o que te cansas después de un párrafo y medio
Soberanía: La capacidad de auto-gobernarse y ser reconocido internacionalmente.
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#17
jrmagus
#10
Cuando el tonto coge la linde, la linde se acaba pero el tonto sigue.
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9
#18
JohnSecada
*
#15
si yo doy vergüenza ajena tu presi, que no para de rebajarse ante un partido de ultraderecha y racista que le hace desprecios uno detrás de otro, qué da???
Solo les falta escupirle en la cara.
#17
te refieres al tonto de tu presi???
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#12
IsraelEstadoGenocida
#5
"o una unidad administrativa dentro de un Estado mayor".
La comprensión escrita está en horas bajas...
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32
#14
JohnSecada
*
#12
entonces tiene mucho sentido, según tú, poner a los dos en la misma frase como países cuando uno tiene soberanía y el otro no
Lo de la vergüenza ajena no lo tenéis trabajado, no???
#13
donde la policía reforzó la repulsa a españa,
Entonces la policía no puede hacer su trabajo porque le cogen manía a España???
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#15
Einwanderer
#14
Vergüenza ajena es lo que das tú.
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K
7
#19
Eukherio
*
#14
A algunos se os quedará el culo torcido cuando os digan que Feijoo cuando estaba en la Xunta hablaba de Galicia como país, y nadie le decía absolutamente nada.
www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2022-06-03/por-que-
www.elcorreogallego.es/galicia/2010/01/21/feijoo-galicia-pais-libre-bi
Es lo malo de haberse criado con Twitter, que pensáis que todo se ha inventado ahora.
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8
#20
JohnSecada
#19
seguro que Feijoo lo hacía para lamer el escroto a Junts, y ponía a España a la misma altura en la frase
Ridículo se queda corto
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K
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#21
Eukherio
#20
Que sí, que sí, que si lo hace Feijoo no pasa nada y si lo hace Sánchez es una atrocidad. El día en que te enteres de que hace 30 años Aznar le lamía fuerte el escroto a CIU para poder gobernar (transfiriendo competencias entre otras cosas) igual te toca cambiar de pantalones. Ya digo que para mí es culpa de las redes sociales eso de ver tanta gente que parece que nació ayer y piensa que Sánchez inventó la política.
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K
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#2
Macnulti_reencarnado
Cuando parecía que el perro no podía hacer más el ridículo.
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K
22
#11
pirat
*
Països Catalans es una entidad innegable histórica, geográfica, económica, social, cultural, lingüísticamente,,,
Son tan ridículos e infantiles los españoles, que en las reuniones de presidentes "autonómicos" reparten las cuatro cuatribarradas sin criterio ni justificación para que no cante.
Hasta en las gotas frías que nos afectan en común intentan disimular en los mapas meteorógicos.
1
K
20
#3
Andreham
Sin entrar en la noticia porque la derecha tiene que comer su basura diaria y no voy a quitársela. Bastante tienen.
Si la frase es tal como está entre comillas, "Vamos a hacer a Valencia y España países mejores" tiene el mismo valor.
Una gilipollez bien queda.
1
K
18
#7
concentrado
#3
Quizás el decir "Vamos a hacer el país vasco y España países mejores" quede menos raro. Aunque después de oir que Madrid es España dentro de España, uno ya puede esperar cualquier cosa de nuestros políticos.
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K
18
#1
JohnSecada
Es difícil hacer más el memo
De verdad, cualquiera que sea el premio no puede compensar
11
K
-12
#4
wata
#1
"Un país es un territorio con características geográficas y culturales propias, que puede constituir una entidad política independiente (Estado soberano) o una unidad administrativa dentro de un Estado mayor. Según la Real Academia Española (RAE), el término se define principalmente como el territorio constituido en Estado soberano, aunque también alude a regiones o provincias con identidad propia.
Los elementos esenciales que definen a un país, especialmente cuando coincide con un…
» ver todo el comentario
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84
#5
JohnSecada
*
#4
o sea, que según tu propia definición Cataluña no es un país, porque no es un territorio soberano.
De nada
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-28
#8
hokkien
#4
venía a esto
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#16
abogado_del_diablo
... apareces tú dispuesto a reclamar tu trono vitalicio.
Lee a
#4
.
¿Que es para ganarse el favor de Junts? Evidente, son políticos.
Y si tomamos como referencia política la bajada de pantalones del chulito de Aznar, llamando a ETA "movimiento de liberación vasco", cualquier otra palidece. Cuanto más macarras y patriotas, más cobardes y traidores.
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K
7
#13
Brutomecanico
#1
Y cómo fue la alternativa? Unas elecciones donde la policía reforzó la repulsa a españa, la mitad de españa se envileció pidiendo palos para sus propios ciudadanos a los que no les otorga la nacionalidad catalana pero tampoco los quiere como españoles. Y al final una declaración de independencia sobre la que aún estaríamos hablando si hubieran salido un par de voces en europa. No se si pedro está uniendo, pero no está desuniendo como el PP o VOX.
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K
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comentarios)
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Territorio, con características geográficas y culturales propias, que puede constituir una entidad política dentro de un Estado
Otra cosa es que el orgullo de los nacionalistas madrileños/castellanos no permita darse cuenta que España no es un estado homogéneo y tiene muchos territorios con peculiaridades.
Aunque se esforzaron por imponerlo a sangre y fuego, los Borbones no consiguieron que en todos lados imperase la cultura castellana.
Soberanía: La capacidad de auto-gobernarse y ser reconocido internacionalmente.
Solo les falta escupirle en la cara.
#17 te refieres al tonto de tu presi???
La comprensión escrita está en horas bajas...
Lo de la vergüenza ajena no lo tenéis trabajado, no???
#13 donde la policía reforzó la repulsa a españa,
Entonces la policía no puede hacer su trabajo porque le cogen manía a España???
www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2022-06-03/por-que-
www.elcorreogallego.es/galicia/2010/01/21/feijoo-galicia-pais-libre-bi
Es lo malo de haberse criado con Twitter, que pensáis que todo se ha inventado ahora.
Ridículo se queda corto
Son tan ridículos e infantiles los españoles, que en las reuniones de presidentes "autonómicos" reparten las cuatro cuatribarradas sin criterio ni justificación para que no cante.
Hasta en las gotas frías que nos afectan en común intentan disimular en los mapas meteorógicos.
Si la frase es tal como está entre comillas, "Vamos a hacer a Valencia y España países mejores" tiene el mismo valor.
Una gilipollez bien queda.
De verdad, cualquiera que sea el premio no puede compensar
Los elementos esenciales que definen a un país, especialmente cuando coincide con un… » ver todo el comentario
De nada
Lee a #4.
¿Que es para ganarse el favor de Junts? Evidente, son políticos.
Y si tomamos como referencia política la bajada de pantalones del chulito de Aznar, llamando a ETA "movimiento de liberación vasco", cualquier otra palidece. Cuanto más macarras y patriotas, más cobardes y traidores.