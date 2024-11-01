edición general
Sánchez reclama a sus ministros políticas sociales que puedan escapar del radar del Congreso

Pide medidas que dispusieran de un importante carácter social y que estas pudieran ser sacadas adelante sin la necesidad de su aprobación en el Congreso de los Diputados, una cámara parlamentaria donde ha visto en varias ocasiones durante los últimos meses cómo sus proyectos chocaban contra un muro. Así, el mandatario nacional pidió a los suyos que preparen iniciativas que puedan ser llevadas a la práctica sin gran dificultad y que sean ideas que "logren conectar con la gente".

Barney_77 #1 Barney_77
Resumiendo: medidas polpulistas, sin gran impacto pero muy efectistas.
2 K 37
#5 Tensk
#1 El legislativo ya tal...

Cc #3
Cc #3
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro *
#1 "el presidente de España busca que su Ejecutivo se rehaga tras los últimos golpes recibidos, volviendo a una senda de proyectos sociales que puedan tener un impacto notable."

Estaría bien que te leyeses los artículos que envías
0 K 7
bronco1890 #3 bronco1890
Lo de la separación de poderes ya tal
2 K 15
angelitoMagno #7 angelitoMagno
#3 La separación de poderes es justo lo que permite que el ejecutivo pueda seguir haciendo cosas a pesar de no tener mayoría en el legislativo.
1 K 20
aPedirAlMetro #10 aPedirAlMetro *
#7 No le jodas la pelicula hombre, con lo bien que sonaba en su cabeza xD
0 K 7
Pacman #2 Pacman
Le están viendo las orejas al lobo y sacan el cebo para urnas.
Pacman #2
Mala #9 Mala
Se mantiene a costa de comprar votos y voluntades.
Mala #9
elsnons #4 elsnons *
Que haga como ZP regale 400 euros a todos los trabajadores o regale 2000 euros a las embarazadas inmigrantes o de aquí. No se habla ya con ZP ?

No es extraño ya dijo hace meses que gobernaría sin el parlamento.
0 K 11
#8 Tensk
#4 Eso, que compre votos con el dinero de todos.

Y que haya quien lo considere el mejor presidente de la democracia española...
Tensk #8

