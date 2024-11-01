Sánchez reclama a sus ministros políticas sociales que puedan escapar del radar del Congreso

Pide medidas que dispusieran de un importante carácter social y que estas pudieran ser sacadas adelante sin la necesidad de su aprobación en el Congreso de los Diputados, una cámara parlamentaria donde ha visto en varias ocasiones durante los últimos meses cómo sus proyectos chocaban contra un muro. Así, el mandatario nacional pidió a los suyos que preparen iniciativas que puedan ser llevadas a la práctica sin gran dificultad y que sean ideas que "logren conectar con la gente".