4
meneos
4
clics
Sánchez reclama elecciones en la Comunitat Valenciana: "Si hay que temer algo es al negacionismo de Abascal y Vox"
El presidente mantiene que puede agotar la legislatura, incluso sin unos nuevos Presupuestos, tras el nuevo portazo de Junts y abandera la "receta" del "diálogo": "Merece la pena el esfuerzo".
|
etiquetas:
:
pp
,
vox
,
valencia
,
elecciones
4
0
0
K
55
politica
9 comentarios
4
0
0
K
55
politica
#1
Supercinexin
Si el PP no quiere elecciones en Valencia, el mismo PPartido que lleva pidiendo elecciones desde el día que Sánchez se invistió Presidente, es porque deben saber que las pierden. Si supieran que van a ganarlas de calle, las harían éste mismo mes.
Pero luego todos sus medios contándote que han subido en intención de voto y que el PSOE cae en picado y blablabla.
4
K
61
#4
surco
#1
Yo es que aquí soy como Figueras. Estoy hasta los cojones de todos nosotros.
Si, claro que el PP tiene que convocar elecciones en Valencia, porque es de puta vergüenza lo que ha pasado. Y Si, también Pedro Sánchez tiene que convocar elecciones, no puedes tener un gobierno 3 años sin presupuestos y con un bloqueo legislativo. Si no puedes gobernar hay que ir a las urnas y Si. Lo mismo cabe para todas las comunidades en la misma situación, gobierne quien gobierne.
Ya vale de tomarle el puto pelo al ciudadano
0
K
10
#5
Catacroc
#1
Ahora mismo confian en que en 2 años salga cualquier otra cosa que haga olvidar a la DANA y la gente se quede en sus casas sin castigarles.
1
K
26
#9
Dene
#5
otra Dana, un tornado, ataque zombi o meteorito ...
0
K
12
#3
Asimismov
*
Es curioso el discurso pepero:
Sánchez no dimite, mal.
Mazón no dimite, bien.
Mazón dimite bien.
Sámchez no dimite, mal.
Sánchez es ilegítimo, bien.
Mazón es ilegítimo, mal
Sánchez comparece en el Congreso y el Senado, mal
Mazón no sale de casa, bien.
Asi ad eternum.
1
K
27
#8
toshiro
Si. Hay que tener miedo que los zoquetes de voz y PP de valencia elijan un president
0
K
10
#2
Libre_albedrío
El problema va ser, que VOX le superará en votos y pactarán con el total de sus condiciones.
0
K
7
#6
alcama
Pero hijo de puta, que el que las tienes que convocar eres tu que no tienes presupuestos ni apoyos parlamentarios
1
K
-3
#7
Jarod_mc
#6
durarás menos que una pompa de mistol
0
K
6
