Sánchez insiste en que agotará la legislatura tras la ruptura de Junts con el Gobierno y pide elecciones en la Comunidad Valenciana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este viernes la legislatura tras la ruptura de Junts con el PSOE y ha asegurado que el Ejecutivo continuará "durante los próximos dos años". Sánchez, que ha comparecido ante la prensa tras su intervención en la COP30 celebrada en Brasil, ha asegurado, además, que España "está viviendo uno de sus mejores momentos".