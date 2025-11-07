Sánchez insiste en que agotará la legislatura tras la ruptura de Junts con el Gobierno y pide elecciones en la Comunidad Valenciana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este viernes la legislatura tras la ruptura de Junts con el PSOE y ha asegurado que el Ejecutivo continuará "durante los próximos dos años". Sánchez, que ha comparecido ante la prensa tras su intervención en la COP30 celebrada en Brasil, ha asegurado, además, que España "está viviendo uno de sus mejores momentos".
Dos años de gobierno en parálisis no va a favorecer precisamente un buen resultado electoral para las próximas elecciones. A no ser que asumamos ya que no hay que hacer en unas futuras elecciones.
Yo siempre pensé que hubiera sido mejor ir a segundas elecciones, con Feijoo noqueado por la hostia del resultado electoral que ir de la mano con unos mierdas como Junts.
Pero aquí estamos, con el espacio a la izquierda del PSOE con unas pésimas opciones electorales, y un PSOE con escándalos de corrupción. Lo peor de todo es que la a nivel económico la gestión está siendo impecable, pero en el barro político ya se ocuparán algunos que no se hable de esto.
Ahora hay cierta calma por parte del independentismo y parece que existe una vía para el diálogo político constructivo.