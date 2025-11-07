edición general
4 meneos
5 clics
Sánchez insiste en que agotará la legislatura tras la ruptura de Junts con el Gobierno y pide elecciones en la Comunidad Valenciana

Sánchez insiste en que agotará la legislatura tras la ruptura de Junts con el Gobierno y pide elecciones en la Comunidad Valenciana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este viernes la legislatura tras la ruptura de Junts con el PSOE y ha asegurado que el Ejecutivo continuará "durante los próximos dos años". Sánchez, que ha comparecido ante la prensa tras su intervención en la COP30 celebrada en Brasil, ha asegurado, además, que España "está viviendo uno de sus mejores momentos".

| etiquetas: actualidad españa , política
3 1 0 K 41 actualidad
15 comentarios
3 1 0 K 41 actualidad
Comentarios destacados:    
Spirito #1 Spirito
Se va a cargar a los fachas de medio pelo a disgustos. xD
5 K 57
Ovlak #3 Ovlak
Más valen 2 años de parálisis que 4 de retroceso.
2 K 29
Alakrán_ #13 Alakrán_
#3 Todo depende del cristal con que se mire.
Dos años de gobierno en parálisis no va a favorecer precisamente un buen resultado electoral para las próximas elecciones. A no ser que asumamos ya que no hay que hacer en unas futuras elecciones.
0 K 11
Torrezzno #15 Torrezzno
#12 creo que el Benjami comento que no había nadie al volante.. de esa cuenta
0 K 20
Torrezzno #8 Torrezzno
¿Que legislatura? La palabra viene de legislar. ¿Si no puede hacer leyes entonces que hace?
0 K 20
Torrezzno #9 Torrezzno
#6 @admin insultos directos :troll:
0 K 20
Spirito #12 Spirito
#9 Confiesa que le llamas la atención porque te la quieres ligar y ya no te hace caso. xD
0 K 8
#2 groucha
El perro no suelta el hueso, tú.
1 K 18
Spirito #5 Spirito *
#2 No tiene por qué. Desde mi punto de vista, lo está haciendo relativamente bien.
2 K 26
Alakrán_ #11 Alakrán_ *
Deberían dar marcha atrás con la amnistía, una nueva ley que revoque la anterior y listo.
Yo siempre pensé que hubiera sido mejor ir a segundas elecciones, con Feijoo noqueado por la hostia del resultado electoral que ir de la mano con unos mierdas como Junts.
Pero aquí estamos, con el espacio a la izquierda del PSOE con unas pésimas opciones electorales, y un PSOE con escándalos de corrupción. Lo peor de todo es que la a nivel económico la gestión está siendo impecable, pero en el barro político ya se ocuparán algunos que no se hable de esto.
0 K 11
Spirito #14 Spirito
#11 A mí la amnistía me pareció bien.

Ahora hay cierta calma por parte del independentismo y parece que existe una vía para el diálogo político constructivo.
0 K 8
ruinanamas #4 ruinanamas
Ahora es cuando empezarán a sacar leyes sociales para que las derechas las tumben y el perro pueda decir en campaña lo mala que es la derecha. Todo atado y bien atado.
0 K 9
Spirito #6 Spirito
#4 ¿Alguien te ha dicho alguna vez que tienes una cabecita retorcida?
0 K 8
A.more #7 A.more
#4 si este es el perro, feijo que es? El cerdo trufero? Hociqueando la cocaína de se colega?
0 K 8
Yonny #10 Yonny
#4 Pues haría muy bien, el PP se retrataría.
0 K 10

menéame