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Sánchez recibe a Zelenski en La Moncloa para ratificar su apoyo a Ucrania

Sánchez recibe a Zelenski en La Moncloa para ratificar su apoyo a Ucrania

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se encuentra este miércoles con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el Palacio de la Moncloa, en Madrid. Este encuentro oficial tiene como objetivo reforzar las relaciones bilaterales entre España y Ucrania y ratificar el firme apoyo de España frente a la agresión rusa.

| etiquetas: sánchez , zelenski , la moncloa
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15 comentarios
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Comentarios destacados:    
#2 OTANASIA
Monigote, a su vez, partidario de Israel, y nosotros enchufándole euros como si no hubiera mañana.
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Thirsty #13 Thirsty
#2 Luego os presentáis a las elecciones y sacáis un escaño o ninguno, osea.
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#15 OTANASIA
#13 Siento decepcionarte, pero no me presento por ningún partido. Ni en Extremadura ni en CCLL, ni en el resto de España.
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Yo vigilaría la acometida de gas natural...
2 K 36
#7 tierramar *
El "No a la guerra" de Sanchez es pura propaganda, los hechos son de apoyo a las guerras: aprobo la ampliación de la base de Rota para albergar más destructores yanquis, permite que los aviones yanquis utilicen Rota y Moron, aumento del gasto militar, aprobo el paso de un barco cargado de bombas para Israel, propaganda bélica,... www.meneame.net/m/actualidad/video-propagandistico-armada-espanola-jus
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josde #10 josde
#7 La mitad de lo que pones no es verdad
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Alakrán_ #11 Alakrán_ *
#5 No a la invasión rusa!
#6 #7
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#12 MenéameApesta
#11 No a la invasión rusa y no a la expansión de la OTAN.
Solo lo primero es bastante infantil.
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Alakrán_ #14 Alakrán_
#12 ¿Ucrania está en la OTAN?
¿Estás comparando una alianza militar a la que los países de este de Europa entran encantados por su vecindad con Rusia con una invasión militar? En serio?!?!
Tu comentario es bastante ridículo.
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Enésimo_strike #8 Enésimo_strike
El putinismo agresor, rabiando.
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#6 MenéameApesta
No a la guerra. Viva la OTAN. Muera la inteligencia. Viva la muerte.
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Ratef #9 Ratef
Ahora que Rusia se ha desenmascarado como agresor neto (lo de defenderse de EEUU era teatro ahora que Trump es amigo); permanecer neutral lo veo complicado, te guste o no la corrupción ucraniana.
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Spirito #3 Spirito
Zelenski pidiendo que le hagan casito.

Igual quiere instalarse en España para disfrutar de su corrupción.
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karlos_ #4 karlos_
Calzonazos
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Mesto #5 Mesto
No a la oh!! Whait!! :-D
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menéame