Sánchez recibe a Zelenski en La Moncloa para ratificar su apoyo a Ucrania

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se encuentra este miércoles con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el Palacio de la Moncloa, en Madrid. Este encuentro oficial tiene como objetivo reforzar las relaciones bilaterales entre España y Ucrania y ratificar el firme apoyo de España frente a la agresión rusa.
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Solo lo primero es bastante infantil.
¿Estás comparando una alianza militar a la que los países de este de Europa entran encantados por su vecindad con Rusia con una invasión militar? En serio?!?!
Tu comentario es bastante ridículo.
Igual quiere instalarse en España para disfrutar de su corrupción.