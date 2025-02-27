·
9
8 clics
8
clics
Sánchez echa un pulso al automóvil: pide a Von der Leyen que mantenga la prohibición de vender coches de combustión en 2035
El presidente manda una misiva a la Comisión Europea días antes de que se conozcan las nuevas medidas de flexibilización en los objetivos de emisiones que se negocian con el secto
|
etiquetas
:
coche eléctrico
,
pedro sánchez
,
von der leyen
7
2
0
K
90
politica
33 comentarios
7
2
0
K
90
politica
#1
alkalin
No somos un país con reservas fósiles. Siempre tendremos déficit de balanza comercial si tenemos que importar la energía en el país del sol.
Quien no entienda que hemos de hacer igual que China, es que vive en una burbuja.
8
K
89
#2
supervega
#1
exacto, si no se hubieran impuesto aranceles a los coches eléctricos chinos serían 3.000 o 4.000 euros más baratos y haría mas accesible el cambio.
0
K
15
#4
alkalin
#2
Correcto.
Pero me gustaría añadir que el problema viene de atrás, cuando regalamos nuestra ingeniería automotriz a China, a través de join-ventures.
Los responsables pensaban que esto se lo comería otro, el resultado es que en menos de una década en China han sido capaces de dar la vuelta al tablero automotriz mundial.
Grandes gestores.
1
K
19
#8
supervega
#4
Ahora lo importante es que las marcas chinas fabriquen en España. Que es lo que busca Pedrito. Intereses diferentes tienen países como Alemania o Francia que tienen marcas propias y quieren proteger su industria.
0
K
15
#26
Pacman
#8
Que fabriquen en España, si. Pero con las normas españolas y trabajadores españoles, no como la fabrica de baterias de Zaragoza, que hasta los trabajadores serán chinos.
www.hibridosyelectricos.com/coches/2000-ingenieros-chinos-planta-zarag
0
K
11
#30
LázaroCodesal
#26
Ese bulo/cuñadez/ignorante ya se ha razonado cienes y cienes de veces.
Evidentemente vendrán ellos con sus ingenieros a montar su fábrica....no la va a montar el fontanero de tu pueblo...
Después trabajarán obreros españoles, porque chinos no van a venir. De hecho a ellos les falta mano de obra barata y con baja formación...por eso vienen a España. Aquí sobra ese perfil.
Y si España quisiera montar una fábrica como esa, pues eso....!!!a ver estudiao!!!
0
K
7
#3
El_dinero_no_es_de_nadie
#1
Pues el mismo déficit comercial que tenemos con las placas solares e inversores, todos los importamos de China.
También las baterías y la mayoría de vehículos eléctricos.
0
K
15
#5
alkalin
#3
Los materiales se importan una vez. La energía fluye toda su vida útil.
Entiendo el punto y si hubiera ingenieros en el gobierno se crearían join-ventures para crear un ecosistema local. Pero tenemos abogados y demás chupa-tintas. Da igual el color de gobierno que haya.
1
K
18
#19
HeilHynkel
La Úrsula hace lo que le manda Trump, no lo que sea bueno para los europeos.
0
K
19
#6
Macnulti_reencarnado
Este imbécil va a dar por culo hasta el ultimo minuto.
1
K
19
#7
alkalin
#6
Es el líder europeo mejor valorado.
A ti te parece dar por culo. Un profesional diría que es una decisión estratégica muy acertada.
2
K
32
#9
Macnulti_reencarnado
#7
aún nos pasa poco.
0
K
8
#11
alkalin
#9
¿que es lo que temes que nos pase?
0
K
7
#12
Macnulti_reencarnado
#11
dirías que estamos bien?
0
K
8
#14
alkalin
#12
Estamos mejor que nunca, si. Pero no porque lo diga yo:
www.ft.com/content/643a6a5d-f5af-464c-86c3-0fe5396d707e
Queda mucho camino por recorrer.
0
K
7
#17
Macnulti_reencarnado
#14
pues si, queda bastante camino que recorrer.
www.rtve.es/noticias/20251016/personas-riesgo-pobreza-exclusion-social
0
K
8
#15
alkalin
#12
No me has respondido a ¿que crees que nos puede pasar?
0
K
7
#16
Macnulti_reencarnado
#15
y yo te he preguntado: crees que estamos bien?
0
K
8
#20
alkalin
#16
No es cuestión de creencias, esto no es un tema religioso.
¿que dices que nos puede pasar si usamos nuestros recursos?
0
K
7
#22
Macnulti_reencarnado
#20
échale un vistazo a esto que te adjunto. Si necesitas cualquier aclaración, me tienes a tu disposición.
www.elconfidencial.com/motor/industria/2025-02-27/parque-movil-espana-
0
K
8
#27
alkalin
#22
Que Europa empieza al norte de los pirineos no es nada nuevo.
Es normal que si bloqueamos la importación de vehículos asiáticos más baratos y los europeos/americanos/sur-coreanos no para de subir y los sueldos españoles están estancados, pase esto.
Pero este problema radica mas en los círculos económicos que les parece bien que la subida de sueldo de este año sea de solo 18€.
De lo que me señalas, se saca la conclusión que hay que subir mucho el salario medio español. Sin oír los lloros de los de siempre. Porque los que lloran, salen más beneficiados de las subidas salariales.
0
K
7
#28
Macnulti_reencarnado
#27
lo que hay que hacer, en lugar de mezclar argumentos manidos, es legislar en función de las necesidades reales de la gente.
0
K
8
#29
alkalin
#28
Cuando vamos a la raíz del problema: "argumentos manidos".
Un poco de seriedad.
1
K
17
#32
Macnulti_reencarnado
#29
la raíz del problema es que se han elevado tanto las exigencias, sobre todo en materia de emisiones, que los precios de los coches nuevos han subido demasiado para el poder adquisitivo de países pobres como el nuestro. Y NO, no todo el mundo puede tener un coche eléctrico. A ver si nos vamos enterando.
0
K
8
#33
alkalin
#32
¿por qué los Chinos si pueden tener coches eléctricos que son más baratos que los combustión?
La combustión es un mal invento que ha perdurado durante años.
0
K
7
#10
supervega
#6
En Movilidad, Energia e Industria que es el de lo que habla la noticia, creo que esta acertado. El problema es la derecha, que si entra a gobernar, va a revertir el futuro que se esta creando
1
K
25
#13
Macnulti_reencarnado
#10
la derecha va a entrar a gobernar. Concretamente por los años que lleva gobernando la izquierda.
0
K
8
#23
supervega
#13
Vox entra con mucho hambre y con poca cabeza, no se si la armará. Pero el fututo siempre es incierto.
0
K
15
#25
Macnulti_reencarnado
#23
ni idea de lo que hará Vox. No uso bolas de cristal.
0
K
8
#18
Asimismov
#6
pues relaja el esfínter y disfruta
0
K
12
#21
Macnulti_reencarnado
#18
me parece que los que tenéis que relajar el esfínter sois otros.
0
K
8
#24
Pacman
Sanchez ha visto que lo unico que le queda es ir de kamikaze contra todo
Por eso es el adalid de Maduro, ahora lo de los coches (sin tener listo un ecosistema favorable al electrico, que si lo hubiese pues mira)
0
K
11
#31
alkalin
#24
Maduro es pro energías fósiles ya que su país tiene fósiles.
Tu argumento está cogido con calzador. Reformula el argumento con algo realista, no en el país de Mery Poppins y los unicornios.
0
K
7
