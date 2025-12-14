·
Sánchez descarta un adelanto electoral tras las últimas denuncias por presunto acoso sexual a figuras socialistas: "Merece la pena gobernar"
El presidente del Gobierno ha intervenido en un acto electoral en Extremadura en el que ha estado acompañado del candidato socialista, Miguel Ángel Gallardoe
etiquetas
sanchez
merece
pena
gobernar
acoso
sexual
8
1
0
K
108
politica
18 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
ChatGPT
*
"
sobre todo a mí y los míos
" añadió por lo bajini
6
K
71
#11
jorgeesc
#1
y al resto, porque mientras están ellos no están los otros, que no solo roban más, sino que también son muuuucho más inútiles. Con diferencia.
1
K
12
#13
ChatGPT
*
#11
olé! Que me roben los míos!!! Poco nos pasa entendiendo la política así…
1
K
21
#14
silvano
#11
y matan, que no se nos olvide.
1
K
22
#12
Cehona
#1
Y a mi.
No tengo ganas de volver a pagar copago farmacéutico, subida de un 0,25% la pensión, una RTVE imposible de ver, solo la aldea gala del Gran Wyoming. Contratos de seis meses continuados, becarios sin cobrar, despidos con baja por estar enfermos, vamos, lo mismo que quieren hacer en Portugal y llevan dos días de Huelga General por algo.
1
K
27
#3
Supercinexin
Ahora cuando celebren elecciones en Valencia, donde las gestiones de la derecha han causado más de doscientos muertos y siguen mintiendo y aforándose y haciendo el asno e insultando a las familias de las víctimas, entonces ya si eso le pedimos a Sánchez algo por un par de supuestos, aún no juzgados ni mucho menos sentenciados, "acosadores sexuales". ¿Eh, fachitas?
Que ahora bien rápido que creéis a las hermanas y pedís nada más y nada menos que celebrar elecciones generales, ¿eh, fachas? Éstas denuncias sí que molan, ni juicio hace falta.
Cómo sois.
4
K
46
#16
Fanpiro
#3
pues espero que les peguen un buen repaso al PP en Valencia, ya que la gestión de Mazón (y ahí estarás de acuerdo conmigo) ha sido un desastre.
Sin ser del PP ya te digo que prefiero un gobierno contrario a mis ideales y que sea eficiente, a un gobierno de mis ideales que sea un desastre. Y creo que también estamos de acuerdo que el gobierno de Mazón ha sido un desastre y una burla a la ciudadanía.
0
K
10
#5
aupaatu
Existen las mociones de censura en las democracias ,el resto es humo de la banda criminal y sus socios.
3
K
25
#7
XtrMnIO
*
Es que la opción es peor aún para los españoles, aunque muchos voten en contra de sus propios intereses.
1
K
19
#9
pedrobotero
No entiendo el motivo de tener que adelantar elecciones por esto.
1
K
14
#10
Stieg
#9
Yo al revés, se ha demostrado que la corrupción ha invadido la cúpula del PSOE, creo que la manera de demostrar que se quiere acabar con ella es convocar elecciones. Me dan mucho asco Feijoo y Abascal, pero creo que es lo coherente.
0
K
9
#17
pedrobotero
*
#10
#15
creo que la noticia habla de presunto acoso sexual...
0
K
10
#18
Fanpiro
#17
pues como presunto, no hay crimen. Hasta que no sea juzgado... Esa persona es inocente.
Pero si en 2023 ni sacó presupuestos... Ya tendría que haber dimitido.
0
K
10
#15
Fanpiro
#9
¿Que tal la incapacidad de sacar la ley más importante de un gobierno que es aprobar los presupuestos? Solo con eso ya tendría que haber dimitido en el 2024.
0
K
10
#6
dclunedo
Fachas...
1
K
12
#2
smilo
Al menos habra una purga de indeseables
0
K
11
#4
dclunedo
#2
No, el primer indeseable no se va a autopuegar
1
K
9
#8
Abcdefghijklm
*
#4
para la alternativa que hay, no sé si es mejor lo malo conocido que lo malo por conocer, y que en parte ya conocemos
1
K
10
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
