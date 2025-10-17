edición general
San Sebastián prohibirá fumar y usar altavoces en las playas desde el próximo verano

San Sebastián prohibirá fumar y usar altavoces en las playas desde el próximo verano

La ordenanza municipal también prevé una franja horaria para que los perros puedan estar en las playas. Desde el consistorio piden a la ciudadanía conocer su opinión para crear la norma entre todos. El Ayuntamiento de San Sebastián prohibirá a partir del próximo verano fumar y escuchar música a través de altavoces en la playa. El concejal de Medio Ambiente, Íñigo García, ha presentado este viernes la nueva ordenanza municipal, que añade una franja horaria de 21.00 horas hasta la medianoche para que los perros puedan estar en las playas.

Veelicus #2 Veelicus
bien hecho
Laro__ #6 Laro__ *
Ignorante #_3 Las palas estaban ahí antes que la playa. Para paletos, los arrogantes como tu, que solo vienen de visita para tocar los c*jones.
Asnaeb #9 Asnaeb *
#6 No estoy de acuerdo con #3 pero las palas de playa para jugar con una pelota de plástico son más antiguas que la misma playa?
Ludovicio #7 Ludovicio
Debería ser así por ley en todas las playas.
Ya que el civismo brilla por su ausencia, habrá que legislar.

En otro orden de cosas: ¿Porque ocurre que la gente que tiene la necesidad de forzar a otros escuchar su música siempre escucha una música de mierda? :roll:
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
Y llevar niños también sobre todo si son mas de tres. :troll:
#1 Leclercia_adecarboxylata
San Sebastián debería salir más de casa y relacionarse con los demás
Arzak_ #8 Arzak_
Y dar voces, también debería estar prohibido. 8-D
Estoeslaostia #4 Estoeslaostia
Una de bravas a qué no
Rokadas98 #5 Rokadas98
Pero mañana si se puede fumar y escuchar música alta.:troll:
alcama #3 alcama
¿ Y de las palas que llevan los paletos creyéndose Alcaraz?
