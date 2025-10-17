San Sebastián prohibirá fumar y usar altavoces en las playas desde el próximo verano

La ordenanza municipal también prevé una franja horaria para que los perros puedan estar en las playas. Desde el consistorio piden a la ciudadanía conocer su opinión para crear la norma entre todos. El Ayuntamiento de San Sebastián prohibirá a partir del próximo verano fumar y escuchar música a través de altavoces en la playa. El concejal de Medio Ambiente, Íñigo García, ha presentado este viernes la nueva ordenanza municipal, que añade una franja horaria de 21.00 horas hasta la medianoche para que los perros puedan estar en las playas.