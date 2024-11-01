edición general
Sam Altman tiene un problema: Google Gemini le está comiendo la tostada a ChatGPT en muchos puntos clave

Suele decirse que quien golpea primero lo hace dos veces. En ese sentido, ChatGPT se adelantó a la competencia y, durante los últimos dos años, ha conseguido ser sinónimo de inteligencia artificial. OpenAI ha liderado la revolución de la IA siendo el chatbot más popular y más utilizado. ¿El problema para Sam Altman? Que Gemini, la IA de Google, está cambiando eso.

kumo #3 kumo
Si usas ChatGPT medio frecuentemente y lo comparas con GROK, por ejemplo o Gémini, da la sensación de que su modelo freemium lo tiene estancado. O sea, incluso parece que da rodeos simplemente para que consumas recursos.
#1 Rapela
ya hemos visto muchas veces que no triunfa el primero en llegar, sino el que mejor sabe adaptarse
Graffin #2 Graffin
#1 te ha faltado añadir "... al porno".
Aunque en este caso no parecer ser un factor determinante.
xyria #6 xyria
#5 Yo hago pequeños programas, algunos no tan pequeños, de uso personal con C++ Builder. Al principio recurría a Sonnet, que era casi infalible, pero desde hace unos meses, con Gemini, voy genial. ChatGPT nunca me gustó excesivamente para programar, pero recurría a él porque no había otra cosa dónde elegir.
#7 covacho *
#6 ¿C++ Builder, el de Borland?
xyria #8 xyria
#7 No, bueno, si, era de Borland, pero desde hace muchos años es de Embarcadero. Uso la versión 11.3 Alexandria Pro.
pip #9 pip *
La IA va de datos y los datos los tiene Google. El dominio de OpenAI es transitorio porque se atrevieron a sacar un producto no probado y no pulido con tal de tener ventaja, algo que Google no quiso hacer por prudencia.

En tecnología hay miles de ejemplos de empresas que son pioneras y luego ceden liderazgo o incluso desaparecen.
xyria #4 xyria
Gemini, al principio, era un truño, ahora va como un tiro. En codificación, está casi a la altura de Sonnet, pero creo que pronto la alcanzará.
#5 aletmp
#4 ultimamente estoy dejando de usar Claude en favor de Gemini. Lo uso sobre todo para Go. Da mucho mejor resultado en cuanto a claridad, memory leaks y rendimiento.
