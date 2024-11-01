Sam Altman tiene un problema: Google Gemini le está comiendo la tostada a ChatGPT en muchos puntos clave

Suele decirse que quien golpea primero lo hace dos veces. En ese sentido, ChatGPT se adelantó a la competencia y, durante los últimos dos años, ha conseguido ser sinónimo de inteligencia artificial. OpenAI ha liderado la revolución de la IA siendo el chatbot más popular y más utilizado. ¿El problema para Sam Altman? Que Gemini, la IA de Google, está cambiando eso.