El salvavidas de Bonilla

Viñeta satírica de Pedripol, publicada en ctxt.es, sobre la situación de la Sanidad Pública en la Andalucía de Juanma Moreno Bonilla.

