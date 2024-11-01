edición general
'Salvador', una oportunidad perdida

Uno de los principales problemas a la hora de tratar el tema de la extrema derecha en la serie es que las explicaciones que dan los nazis para justificar su odio y su racismo no son confrontadas. Hay una exposición constante y unidireccional de sus discursos, con una única oposición desde un plano moral o policial. Algunos de los neonazis, además, son presentados como víctimas de sus propias familias por haberlos desatendido. Tosar por su adicción al alcohol y otra de las protagonistas por unos padres progresistas demasiado involucrados...

2 comentarios
... en política y poco atentos a su hija. La empatía que se pretende forzar con los nazis es una constante a lo largo de todo el filme. Ellos también son víctimas y hay que salvarlos. Esto parte de una premisa equivocada que nos induce a pensar que el fascismo es tan solo un desvío moral, un camino equivocado que toma alguien empujado por carencias, y que abrazarlo no una decisión consciente. Partiendo de esta premisa, debemos pensar pues que los millones de votos que cosecha la extrema derecha hoy en todo el planeta vienen de personas con problemas de afecto. Que los nazis tan solo necesitan ser escuchados y mimados. Una fábula efectista para un filme, pero alejada totalmente de la realidad...
Un bodrio infumable con personajes o estereotipados o incoherentes, presentando a los nazis casi como víctimas y a los antifas como unos terroristas desalmados. Guión lleno de agujeros. No hay por donde agarrarla.
