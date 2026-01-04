La salida de Maduro le hace el juego a Putin [Eng]

Durante años, Putin ha estado afirmando una visión de un mundo dividido por unos pocos hombres poderosos en esferas de influencia. Este también es el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial: el orden de la Guerra Fría, en el que los países colonizados por la Unión Soviética fueron excluidos de las aspiraciones liberales proclamadas por Occidente. Desde hace tiempo ha quedado claro que Trump comparte instintivamente este punto de vista: dividir el mundo parece ser para lo que cree que sirve el poder político. Quienquiera que haya escrito la