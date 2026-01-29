El salario mínimo sube 37 € y se vende como una victoria

El tema de la narrativa se nos está yendo de las manos. Acaban de anunciar como una gran victoria que el salario mínimo sube 37€ para el año que viene, y sin el consurso de lod empresarios, además, que deben de estar llorando muy fuerte, a coro y a cuatro voces.

¿Nos toman por gilipollas? Seguramente sí, y con razón, porque si esta subida fuese consensuada con la patrional, estaría todo el mundo dando gritos y llamando vendidos a los partidos de izquierda y a los sindicatos por haber aceptado semejante mierda. Pero oye, como la imponen, sin negociación, como si fuese un sablazo, pues a lo mejor está bien. Que se jodan los empresaurios. Que lloren.

Es un truco, es una milonga, es una puta tomadura de pelo. La patronal se tiene que estar poniendo delante del espejo para ensayar la cara de indignación ante semejante atropello, por aquello de escenificar su desconteno, pero ni en sus mejores sueños habrían creído que les tocaría aflojar tan poca pasta, con la que está cayendo ahí fuera en materia de precios de los alimentos, la energía y la vivienda.

37€ al mes, joder. Un 3% sobre una cantidad ya absolutamente ridícula que, para colmo, es el salario más común, o salario moda. Y tras haber anunciado la regularización de cientos de miles de inmigrantes, que van a cobrar eso, bloqueando vía ejército laboral de reserva cualquier posible alza salarial.

Pues claro que la prensa afín al Gobierno lo va a vender como una imposición a la patronal y como una demostración de fuerza. Y la prensa de derechas, igual: como un exceso, un atropello y un expolio más. Cada cual en su papel jugará el patada a seguir con el empobrecimiento de la gente, y aún habrá cuatro forofos, cuatro paniaguados y cincuenta mentecatos que crean que esto ha sido un logro. Esto es un circo de pistas en el el domador de los leones elige el menú entre el público.

No es un logro: es una puta mierda. Esta es una de las causas de que España vaya tan bien a nivel macroeconómico: la supuesta abundancia sale de nuuestras espaldas, de los agujeros nuevos que hacemos al cinturón y de la depauperación general de nuestra vida.

1221€ al mes son poco, muy poco, en León, así que no quiero imaginarme lo que dan de sí en Valencia, Madrid, Barcelona o Zaragoza. Y que nos lo vendan como una medida de fuerza y un ejemplo de firmeza ante la patronal ya es completamene insultante.

Idos a tomar por culo, cabrones.