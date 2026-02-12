edición general
El salario debería subir 1.070 euros al año para compensar la inflación de los alimentos

Según Funcas, el 55 % de los españoles considera que la situación económica del país es peor que antes de la pandemia

Tarod
1000€ en un año de subida. En un sueldo de 30000€ es aproximadamente un 4% ya teniendo en cuenta Impuestoa. Razonable n.

Eso sí, el resto de conceptos también suben por lo que no es irrelevante
Dav3n
No hay que ser ningún lince para darse cuenta de cómo nos estamos yendo a la mierda.

Y da igual quién gobierne porque es un problema sistémico.

Alimentación y vivienda cada día más inaccesibles. Ya veréis las risas cuando occidente se acabe de chupar el superávit de años de robar a otros países...
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
En concreto, desde 2019 y hasta diciembre de 2025, la inflación acumulada de los alimentos y las bebidas no alcohólicas se ha incrementado un 40,5%, según los datos del INE. En cambio, el incremento de los salarios pactados en convenios lo han hecho un 20,2% en el mismo periodo, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo, lo que implica una pérdida del 20,3% de poder adquisitivo a la hora de hacer la compra en el supermercado.
Ferroviman
a mi este año me han subido bastante mas y he palmado poder adquisitivo...
camperuso
Butters
España va como un tiro económicamente hablando. Cosa distintas es que ese dinero no llegue a los trabajadores y vaya a parar a los dos bolsillos de las élites exclusivamente. Pero lo van a solucionar votando a PP y a Vox xD
Ya verás cuando no suban el SMI, ni la pensión del abuelo
Tito_Keith
#6 Con un compañero voxemita del curro me he jugado un almuerzo a que cuando gobiernen los suyos se van a acabar las subidas del SMI. Va a ser el almuerzo más amargo que voy a comer gratis
