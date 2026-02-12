·
El salario debería subir 1.070 euros al año para compensar la inflación de los alimentos
Según Funcas, el 55 % de los españoles considera que la situación económica del país es peor que antes de la pandemia
economia
inflacion
empleo
salarios
#3
Tarod
1000€ en un año de subida. En un sueldo de 30000€ es aproximadamente un 4% ya teniendo en cuenta Impuestoa. Razonable n.
Eso sí, el resto de conceptos también suben por lo que no es irrelevante
#4
Dav3n
No hay que ser ningún lince para darse cuenta de cómo nos estamos yendo a la mierda.
Y da igual quién gobierne porque es un problema sistémico.
Alimentación y vivienda cada día más inaccesibles. Ya veréis las risas cuando occidente se acabe de chupar el superávit de años de robar a otros países...
#1
YSiguesLeyendo
*
En concreto, desde 2019 y hasta diciembre de 2025,
la inflación acumulada de los alimentos y las bebidas no alcohólicas se ha incrementado un 40,5%
, según los datos del INE. En cambio, el incremento de
los salarios pactados en convenios lo han hecho un 20,2%
en el mismo periodo, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo, lo que implica una pérdida del 20,3% de poder adquisitivo a la hora de hacer la compra en el supermercado.
#2
Ferroviman
a mi este año me han subido bastante mas y he palmado poder adquisitivo...
#5
camperuso
Relacionada
menea.me/2gva6
#6
Butters
*
España va como un tiro económicamente hablando. Cosa distintas es que ese dinero no llegue a los trabajadores y vaya a parar a los dos bolsillos de las élites exclusivamente. Pero lo van a solucionar votando a PP y a Vox
Ya verás cuando no suban el SMI, ni la pensión del abuelo
#7
Tito_Keith
#6
Con un compañero voxemita del curro me he jugado un almuerzo a que cuando gobiernen los suyos se van a acabar las subidas del SMI. Va a ser el almuerzo más amargo que voy a comer gratis
