edición general
6 meneos
38 clics
Por qué la saga 'Avatar' cae tan antipática si es una de las más taquilleras de la historia

Por qué la saga 'Avatar' cae tan antipática si es una de las más taquilleras de la historia

No voy a dejar de preguntármelo en la vida. Yo estuve ahí, en el estreno de 'Avatar' en 2009, y nunca habría asegurado que se convertiría en la película más taquillera de la historia. Es más, por la recepción de la crítica y por las opiniones que iba cosechando a mi alrededor, entre aficionados y público de a pie, todo parecía apuntar a que la película no se iba a convertir en un fenómeno de masas como la película anterior de Cameron, 'Titanic'.

| etiquetas: avatar , cine , cameron
5 1 0 K 51 ocio
10 comentarios
5 1 0 K 51 ocio
karakol #6 karakol
La primera es Pocahontas pintada de azul. Se salvaba por el novedoso espectáculo visual, sobre todo en pantalla grande, que presentaba.

La segunda es un pestiñazo infumable. Un dramita adolescente que daba vergüenza ajena verlo más de cinco minutos.

Pero para gustos, colores. A unos les puede gustar las películas de Pajares y Esteso y a otros las de Fellini o Bergman.

Respect  media
3 K 48
Andreham #2 Andreham *
Porque es hippie woke, pone a los autóctonos comunistas vegetarianos como héroes contra el enemigo blanco capitalista militarista.

En 2008 era una ideología guay, trasgresora y que molaba.

Ahora en 2025 pues eso, si fuera por la tropa Trump, lo prohibía.

Y eso que parte de la premisa es "inmigrante se adapta al pueblo local y lucha con ellos contra el enemigo extranjero", pero mira, no les da.
2 K 29
Yorga77 #4 Yorga77
#2 Cada vez que sale una de sus películas miles de cabreadillos de la alianza capullo, se tiran meses haciendo videos del tema y demás, con verdadero odio apenas enmascarado. xD :roll: :troll:
0 K 17
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Quiza simplemente sea un coñazo.
1 K 25
#5 DavidEF
Los fans son un nicho al que, en general, no hay que hacer ni puto caso. Hacen mucho ruido pero representan un porcentaje muy bajo en relación al total de la gente que luego realmente pasa por taquilla. Y eso James Cameron lo sabe, por eso les hace el caso justito.
Los fans de Cameron te dirían que "Avatar" es "Bailando con lobos" y "Pocahontas" en el espacio (y es verdad). Pero la gente "normal" después abrazó "Avatar", porque entendían…   » ver todo el comentario
1 K 17
Meinster #9 Meinster
Personalmente me cae mal Avatar porque Cameron tiene mucho más talento y está perdiendo un tiempo enorme en esa cosa.
La primera película fui al cine a verla con ganas, no solamente me pareció una película burda, llena de clichés, incluso racista, lo peor es que me aburrió. Incluso me dieron ganas de salirme del cine. La segunda no la he visto y haré lo mismo con las siguientes.
0 K 10
#10 Borgiano
Yo la fui a ver en su día al cine con las gafas 3D y aun sigo traumatizado, es ver una alpaca azul de esas y mi cerebro se activa en modo chungo.
0 K 8
carlosmesan #8 carlosmesan
Parece un artículo en el que el articulista intenta justificarse a sí mismo por qué no le gusta Avatar.
0 K 6
alcama #1 alcama
Primera noticia de que caiga antipática.
Que no tenga fans como Star Wars no significa que caiga antipática
0 K 5
Barney_77 #7 Barney_77
#1 No es la primera noticia que leo sobre este tema, pero siempre me ha dado la sensacion de que a la gente se la pela bastante Avatar, que fueron a ver la primera por el tema del 3d y a ver la segunda por nostalgia o curiosidad, pero nadie salió de la pelicula hablando bien de ella. A mi particularmente me pareció una mierda de pelicula, curiosa por el tema novedoso del 3d pero en general un zurullo intragable. La segunda ni fui a verla ni pienso perder un minuto de mi vida con ella por streaming. Pero bueno, es mi opinion.
2 K 25

menéame