Por qué la saga 'Avatar' cae tan antipática si es una de las más taquilleras de la historia

No voy a dejar de preguntármelo en la vida. Yo estuve ahí, en el estreno de 'Avatar' en 2009, y nunca habría asegurado que se convertiría en la película más taquillera de la historia. Es más, por la recepción de la crítica y por las opiniones que iba cosechando a mi alrededor, entre aficionados y público de a pie, todo parecía apuntar a que la película no se iba a convertir en un fenómeno de masas como la película anterior de Cameron, 'Titanic'.