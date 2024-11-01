Por qué la saga 'Avatar' cae tan antipática si es una de las más taquilleras de la historia

No voy a dejar de preguntármelo en la vida. Yo estuve ahí, en el estreno de 'Avatar' en 2009, y nunca habría asegurado que se convertiría en la película más taquillera de la historia. Es más, por la recepción de la crítica y por las opiniones que iba cosechando a mi alrededor, entre aficionados y público de a pie, todo parecía apuntar a que la película no se iba a convertir en un fenómeno de masas como la película anterior de Cameron, 'Titanic'.
La segunda es un pestiñazo infumable. Un dramita adolescente que daba vergüenza ajena verlo más de cinco minutos.
Pero para gustos, colores. A unos les puede gustar las películas de Pajares y Esteso y a otros las de Fellini o Bergman.
Respect
En 2008 era una ideología guay, trasgresora y que molaba.
Ahora en 2025 pues eso, si fuera por la tropa Trump, lo prohibía.
Y eso que parte de la premisa es "inmigrante se adapta al pueblo local y lucha con ellos contra el enemigo extranjero", pero mira, no les da.
Los fans de Cameron te dirían que "Avatar" es "Bailando con lobos" y "Pocahontas" en el espacio (y es verdad). Pero la gente "normal" después abrazó "Avatar", porque entendían… » ver todo el comentario
La primera película fui al cine a verla con ganas, no solamente me pareció una película burda, llena de clichés, incluso racista, lo peor es que me aburrió. Incluso me dieron ganas de salirme del cine. La segunda no la he visto y haré lo mismo con las siguientes.
Que no tenga fans como Star Wars no significa que caiga antipática