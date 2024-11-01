Safe and Sound - Capital Cities (primera versión del vídeo)  

Este es el primer vídeo que Capital Cities hizo para su canción "Safe and Sound". Parece ser que la productora consideró que era demasiado crudo el contraste de guerra y danza, y sacaron una segunda versión de más calidad, con multitud de personas danzando, y ya sin escenas de guerra. La canción es una especie de celebración a pesar de la brutalidad y la opresiva amenaza de la guerra y la violencia. La calidad de la imagen es muy baja, pero es la única versión que tienen oficial.