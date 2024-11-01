edición general
Safe and Sound - Capital Cities (primera versión del vídeo)

Este es el primer vídeo que Capital Cities hizo para su canción "Safe and Sound". Parece ser que la productora consideró que era demasiado crudo el contraste de guerra y danza, y sacaron una segunda versión de más calidad, con multitud de personas danzando, y ya sin escenas de guerra. La canción es una especie de celebración a pesar de la brutalidad y la opresiva amenaza de la guerra y la violencia. La calidad de la imagen es muy baja, pero es la única versión que tienen oficial.

Un_señor_de_Cuenca
Comento aquí para no hacer microblogging. Me parece que este vídeo, incluso con la lamentable calidad de imagen que tiene, es una maravilla. A pesar de los horrores de la guerra y la violencia, la canción invita al optimismo, y esas escenas de felices bailarines son un bálsamo para las escenas terribles de explosiones y destrucción.

La he subido como recordatorio de que a pesar de que miles de sujetos infames nos quieren empujar al conflicto, somos millones los que queremos otra clase de mundo.

Buen fin de semana a los del segundo grupo. A los del primero, bebeos una botella de nitroglicerina y bailad, cabrones.
Un_señor_de_Cuenca
Y aquí la otra versión que sacaron:
www.youtube.com/watch?v=47dtFZ8CFo8
Muy bonita, por otro lado.
