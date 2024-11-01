·
¿Sabrías identificar el nombre de estos diez objetos icónicos del cine?
Los has visto mil veces en el cine y la televisión, pero… ¿sabes cuál es el nombre exacto de estos icónicos objetos? Pon a prueba tus conocimientos sobre lengua y cine respondiendo a estas diez preguntas.
cine
iconos
cuestionario
cultura
#8
ur_quan_master
"maneja usted la lengua de forma impecable".
No es la primera vez que me lo dicen
#3
herlocksholmes
Acabo de sacar un 0. No he acertado ni una, ni por probabilidad.
#13
alcama
#3
¿ni la del sombrero de sherlock holmes?
#11
karakol
Eso dijo ella.
#2
powernergia
Interesante y didactico.
#4
MoñecoTeDrapo
9, me pillaron con los fantasmas.
#5
Ka0
La planta que rueda cuando hay viento, en Zaragoza se llama capitana.
#6
wendigo
#5
Yo la conozco como estepicursor
Saludos
#12
powernergia
#5
Probablemente sea una de los nombres mas variados que existen, en cada sitio lo llaman de una manera.
En mi pueblo lo llaman salicón, pero debe tener decenas de versiones en el mundo hispano.
#6
#7
ombresaco
un triste 2. 2.5 sería el valor esperable por azar
#10
pcmaster
#7
Otro 2.
#9
wendigo
6 de 10
Le pasa a usted lo mismo que a Venom: que maneja la lengua de forma impecable. Felicidades.
Saludos
#1
alcama
Ha obtenido 3 respuestas correctas
Nivel: Lost in Translation
