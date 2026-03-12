edición general
7 meneos
33 clics
Qué sabemos sobre el uso del DNI digital en las elecciones sin necesidad de un QR de verificación

Qué sabemos sobre el uso del DNI digital en las elecciones sin necesidad de un QR de verificación

Circulan por redes sociales mensajes que aseguran que “el Gobierno consigue que se utilice su aplicación del DNI digital en las elecciones eliminando los controles que evitarían un pucherazo”, replicando una noticia con ese mismo titular. Por “controles” hacen referencia al código QR de verificación, cuyo uso no es necesario para ejercer el voto con el DNI digital.

| etiquetas: dni , dni digital , elecciones
5 2 0 K 69 politica
14 comentarios
5 2 0 K 69 politica
Pertinax #10 Pertinax *
#9 Ahí está la cosa. Con que sea un conocido basta Y lo de que no vaya a votar da igual, bastaría con llegar antes. Algo no me cuadra. Es mucho más sencillo que falsificar un carnet de conducir, no digamos un DNI.
1 K 31
Pertinax #12 Pertinax *
#11 Porque es algo nuevo novísimo, pero si hay fallas, la naturaleza se abrirá paso. Yo no lo veo, pero insisto en que quizás algo se me esté escapando.
0 K 20
Pertinax #14 Pertinax *
#13 Esos datos los tienes en la puerta del colegio electoral. Podrías parasitar a docenas de conocidos sin que se enteren de quién eres.
0 K 20
Pertinax #8 Pertinax *
#7 Sí, es cierto. Pero mi mente perversa se pregunta qué me impediría a mi falsificar pantallas en mi móvil de toda la familia para votar por ellos.

Después irían ellos a votar y no podrían, puesto que "ya lo han hecho", pero que me quiten lo bailao. Tampoco hay que ser un juanker.  media
0 K 20
powernergia #11 powernergia
#8 "me impediría a mi falsificar pantallas en mi móvil de toda la familia para votar por ellos."


Supongo que el miedo a acabar en la cárcel.

Por otro lado saltaria la alarma y al día siguiente lo quitarían. Es lo que dicen que no ha ocurrido.
0 K 11
Pertinax #2 Pertinax *
#1 Diría que esta aporta más información.

De todos modos, y al hilo del tema, que es nuevo para mi, como para muchos, y sin ánimo de parecer un :tinfoil:, a mi me parece bastante sencillo "hackear el sistema" simplemente simulando en el móvil un DNI digital con tu foto, que puede colar ante responsables de mesa que simplemente hagan una comprobación visual. Con un DNI físico, la cosa es bastante más complicada. Que alguien me corrija si me equivoco.
0 K 20
Malinke #5 Malinke *
#2 no leí el envío, pero por lo que quiero entender, si en el móvil se puede cambiar nombre y número de dni, si yo conozco nombre número y de alguien, lo pongo en el móvil y podría votar por él. Después podría votar por mí si es en otra mesa u otro colegio.
Claro, si después va la persona auténtica con dni físico, se darán cuenta que pasa algo. Supongo que no será así, porque no es difícil caer en eso y no permitirlo.

Edito:
Leí ahora por arriba y no explica que no se pueda hacer lo que había puesto
1 K 31
Pertinax #6 Pertinax *
#5 Eso mismo es lo que intuyo. Lo veo sencillo, pero algo se nos está escapando si está permitido, que doy por hecho que lo está por algo. Quizás alguien conozca mejor el tema.
1 K 31
Malinke #9 Malinke
#6 ahora pensando, también habría que conocer la dirección y ser de una edad similar, pero con todo eso yo podría ir a votar por algún conocido que sepa que no va a votar. Algo se se escapará.
1 K 31
powernergia #7 powernergia
#2 Es el típico "no problema" que les encanta a los conspiranoicos, y es irrelevante porque ya indica que no se ha producido ninguna denuncia de suplantación de identidad, que cantará enseguida cuando un votante se presente dos veces.

El "pucherazo" antes de cada convocatoria electoral, luego ya ganan PP y Vox y se olvida hasta la próxima.
0 K 11
#13 konde1313
#2 Sí, es sencillo simular la pantalla de la aplicación. El asunto es que para suplantar a alguien debes conocer sus datos censales (nombre censal y mesa), ir a votar antes de que vaya la propia persona a la que suplantas y que físicamente puedas pasar por él (al menos en edad y género). No es algo que permita un fraude masivo y si te pillan te enfrentas a varios años de cárcel por acumulación de delitos.

Es mucho más efectivo dirigir un asilo y llevar a votar a ancianos dándoles tú el sobre previamente.
0 K 11
#3 Tecar
El problema de miDNI es que hay que validar el QR y la firma y para esto hace falta tener la infraestructura necesaria en las mesas.
Las firmas de miDNI caducan en unos minutos. Sólo la verificación de la firma y la caducidad de los datos de miDNI pueden asegurar la autenticidad.
0 K 7
Pertinax #4 Pertinax
#3 Es que ahí está la cosa. Puedes votar con DNIe sin que te escaneen el QR. Yo lo veo fácil de falsificar. Como el carnet de conducir, pero aún más sencillo.
1 K 31

menéame