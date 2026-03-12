Qué sabemos sobre el uso del DNI digital en las elecciones sin necesidad de un QR de verificación

Circulan por redes sociales mensajes que aseguran que “el Gobierno consigue que se utilice su aplicación del DNI digital en las elecciones eliminando los controles que evitarían un pucherazo”, replicando una noticia con ese mismo titular. Por “controles” hacen referencia al código QR de verificación, cuyo uso no es necesario para ejercer el voto con el DNI digital.