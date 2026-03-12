Qué sabemos sobre el uso del DNI digital en las elecciones sin necesidad de un QR de verificación

Circulan por redes sociales mensajes que aseguran que “el Gobierno consigue que se utilice su aplicación del DNI digital en las elecciones eliminando los controles que evitarían un pucherazo”, replicando una noticia con ese mismo titular. Por “controles” hacen referencia al código QR de verificación, cuyo uso no es necesario para ejercer el voto con el DNI digital.
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Después irían ellos a votar y no podrían, puesto que "ya lo han hecho", pero que me quiten lo bailao. Tampoco hay que ser un juanker.
Supongo que el miedo a acabar en la cárcel.
Por otro lado saltaria la alarma y al día siguiente lo quitarían. Es lo que dicen que no ha ocurrido.
De todos modos, y al hilo del tema, que es nuevo para mi, como para muchos, y sin ánimo de parecer un , a mi me parece bastante sencillo "hackear el sistema" simplemente simulando en el móvil un DNI digital con tu foto, que puede colar ante responsables de mesa que simplemente hagan una comprobación visual. Con un DNI físico, la cosa es bastante más complicada. Que alguien me corrija si me equivoco.
Claro, si después va la persona auténtica con dni físico, se darán cuenta que pasa algo. Supongo que no será así, porque no es difícil caer en eso y no permitirlo.
Edito:
Leí ahora por arriba y no explica que no se pueda hacer lo que había puesto
El "pucherazo" antes de cada convocatoria electoral, luego ya ganan PP y Vox y se olvida hasta la próxima.
Es mucho más efectivo dirigir un asilo y llevar a votar a ancianos dándoles tú el sobre previamente.
Las firmas de miDNI caducan en unos minutos. Sólo la verificación de la firma y la caducidad de los datos de miDNI pueden asegurar la autenticidad.