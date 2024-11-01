La derecha mediática alimenta el bulo del DNI digital para manipular el voto

La derecha mediática ha hecho circular un vídeo por redes sociales en el que se transmite un bulo: el mismo asegura que, "por primera vez en España, cualquier persona puede falsificar su identidad, pero sólo a la hora de ir a las urnas, con dos aplicaciones: MiDNI y MiDGT". El vídeo enseña identidades presuntamente falseadas creadas por inteligencia artificial en estas aplicaciones y denuncia que "esto es la puerta al fraude electoral", pero es un bulo.