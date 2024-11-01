La derecha mediática alimenta el bulo del DNI digital para manipular el voto

La derecha mediática ha hecho circular un vídeo por redes sociales en el que se transmite un bulo: el mismo asegura que, "por primera vez en España, cualquier persona puede falsificar su identidad, pero sólo a la hora de ir a las urnas, con dos aplicaciones: MiDNI y MiDGT". El vídeo enseña identidades presuntamente falseadas creadas por inteligencia artificial en estas aplicaciones y denuncia que "esto es la puerta al fraude electoral", pero es un bulo.
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Lo de siempre con esta gente, ponerse la tirita antes de la herida. El prellanto.
Trump, Bolsonaro, Milei…
Y que se vuelvan a hacer.
O igual es que (sorpresa) los del Plural sacan un artículo a partir de las chorradas de cuatro flipaos en Twitter.
Grupos y Medios Principales:
Atresmedia: Antena 3 y La Sexta (esta última con línea más plural, pero… » ver todo el comentario
A ver si el bulo va a ser lo que dice el Plural...
Como que fuera muy complicado, la verdad es que si enseñando una captura en el móvil puede pasar como identificación de una persona, me parece que hay un agujero de seguridad de la hostia.