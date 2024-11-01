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La derecha mediática alimenta el bulo del DNI digital para manipular el voto

La derecha mediática alimenta el bulo del DNI digital para manipular el voto

La derecha mediática ha hecho circular un vídeo por redes sociales en el que se transmite un bulo: el mismo asegura que, "por primera vez en España, cualquier persona puede falsificar su identidad, pero sólo a la hora de ir a las urnas, con dos aplicaciones: MiDNI y MiDGT". El vídeo enseña identidades presuntamente falseadas creadas por inteligencia artificial en estas aplicaciones y denuncia que "esto es la puerta al fraude electoral", pero es un bulo.

| etiquetas: derecha mediática , bulo , dni digital , voto
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
Andreham #2 Andreham *
Y cuando mañana ganen, como de costumbre, ya no se volverá a hablar de esta terrible manipulación del voto.

Lo de siempre con esta gente, ponerse la tirita antes de la herida. El prellanto.
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Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
La misma táctica que han usado la IF en todas y cada una de las últimas elecciones, luego ganan y se callan:
Trump, Bolsonaro, Milei…
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nereira #10 nereira
#9 Esa investigación te la dejo a tí, que eres el interesado. Yo contesté a tu primera pregunta sobre quién era la derecha mediática, no leo esos medios
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mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Nada. Pues cancelamos las elecciones de Aragón y Extremadura por las dudas.

Y que se vuelvan a hacer.
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Gry #4 Gry
Que clase de subnormal se va a arriesgar a 3 años de cárcel por falsificar un documento público por un voto que no vale prácticamente nada?
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Herumel #7 Herumel
La Derecha Mediatica, o el mismisimo Elon y cia, o CIA....
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bronco1890 #6 bronco1890
¿Quien es "la derecha mediática"? porque yo no he leído nada de esto en ningún medio serio, ni de derechas ni de izquierdas.
O igual es que (sorpresa) los del Plural sacan un artículo a partir de las chorradas de cuatro flipaos en Twitter.
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nereira #8 nereira *
#6 Según la IA: La derecha mediática española incluye grupos editoriales y medios influyentes de línea ideológica conservadora o liberal-conservadora. Destacan grupos como Atresmedia, Unidad Editorial (El Mundo), Vocento (ABC), Planeta (La Razón) y Ábside Media (COPE), junto con medios digitales y emisoras de radio que marcan la agenda política de centroderecha y derecha en España.
Grupos y Medios Principales:
Atresmedia: Antena 3 y La Sexta (esta última con línea más plural, pero…   » ver todo el comentario
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bronco1890 #9 bronco1890
#8 Ah ¿y hay algún artículo en alguno de esos medios diciendo que el voto se puede manipular con el dni digital?
A ver si el bulo va a ser lo que dice el Plural...
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correcorrecorre #3 correcorrecorre *
(sic) Sería necesario conocer los datos personales de esa persona, saber en qué mesa electoral va a votar y que no haya votado con anterioridad

Como que fuera muy complicado, la verdad es que si enseñando una captura en el móvil puede pasar como identificación de una persona, me parece que hay un agujero de seguridad de la hostia.
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menéame