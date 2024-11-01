Ryanair: “Muchas aerolíneas pueden quebrar por el combustible”

Eddie Wilson, consejero delegado de Ryanair, ha advertido de la situación límite que atraviesan aerolíneas rivales por el impacto del alza del combustible en sus cuentas. “Muchas aerolíneas pueden quebrar porque no serán capaces de absorber la subida del jet fuel”, ha alertado en una comparecencia de prensa en Madrid . El directivo ha hecho hincapié en la ventaja competitiva de su compañía, sustentada en la solidez de sus resultados previos y en las coberturas del 80% de combustible que tenía firmadas a un precio de 67 dólares por barril.