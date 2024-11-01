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Ryanair: “Muchas aerolíneas pueden quebrar por el combustible”

Ryanair: “Muchas aerolíneas pueden quebrar por el combustible”

Eddie Wilson, consejero delegado de Ryanair, ha advertido de la situación límite que atraviesan aerolíneas rivales por el impacto del alza del combustible en sus cuentas. “Muchas aerolíneas pueden quebrar porque no serán capaces de absorber la subida del jet fuel”, ha alertado en una comparecencia de prensa en Madrid . El directivo ha hecho hincapié en la ventaja competitiva de su compañía, sustentada en la solidez de sus resultados previos y en las coberturas del 80% de combustible que tenía firmadas a un precio de 67 dólares por barril.

| etiquetas: ryanair , combustible , aerolíneas
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18 comentarios
8 1 0 K 116 actualidad
Comentarios destacados:      
#1 HangTheRich *
lo que esta diciendo: "paguitas o quebramos"  media
11 K 167
Robus #13 Robus
#1 Cuando la gente pagaría para que quebrasen!
0 K 12
#16 z1018
#1 Ryanair es de las que no va a quebrar, de hecho fue uno de los que denunció a Lufthansa por las ayudas de 6000 millones que recibió del gobierno alemán y que por cierto tienen que devolver.

El problema la tienen las compañías de señoritingos, empleados hijos de empleados y sueldos de 100.000 euros y hoteles de 5 estrellas para sus pilotos, que básicamente son las compañías de bandera.

Ya desapareció Alitalia reconvertida en ITA o Sabena y se dice que TAP está tocada, a ver cuál va a ser la siguiente. Desde luego con el servicio tan deficiente que da Iberia en España, pena ninguna.
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Verdaderofalso #17 Verdaderofalso
#1 pero las paguitas no eran para comunistas y rojos?
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HeilHynkel #2 HeilHynkel
¿No es una máxima de los libertarras el "que cada palo aguante su vela"? ¿o solo aplica para los currantes y los proveedores que se pueden quedar con el culo al aire?
6 K 89
Aguarrás #6 Aguarrás
#2 Es para autónomos y mataos, el bar de la esquina, la ferretería, y así... Estos malnacidos juegan en otra liga y ahí papá estado asume las pérdidas. :ffu:
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#3 CosaCosa
Tendran que subir los precios de los billetes y el mercado dira si eso funciona o no.

Y si quiebran es que el mercado ha dicho que no ofrecen nada util
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YoSoyTuPadre #4 YoSoyTuPadre *
Creo que Ryanair no lo entiende, con el combustible va a pasar a mediados y finales de este año como pasará com la Ram, no es que este caro (o carísimo) para esas fechas, es que no va a haber suficiente para todos si sigue el bloqueo, y si Ryanair necesitas al día X cantidad va a recibir X/Y, siendo Y cada vez más grande según pase el tiempo

Es decir, No te van entregar combustible a 67$ por barril porque no va a haber barriles suficientes para entregarte por mucho que tengas un papel firmado, si no hay, no hay

Aprox 13-15M de barriles diarios de déficit, que se están cubriendo en parte con las reservas pero tienen un límite
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HeilHynkel #5 HeilHynkel
#4

con el combustible va a pasar a mediados y finales de este año como pasará com la Ram,

Como llegue a finales de año, las vamos a pasar putas. Pero mucho.
1 K 32
YoSoyTuPadre #8 YoSoyTuPadre *
#5 Aquí en España por el tema de Argelia que se están limando asperezas y que tenemos tantas plantas para regasificar el GNL, existen muchas posibilidades de que nos afecte menos, pero por el norte y centro de Europa están jodidos, y peor se va a poner según se acerque el frío, es el momento perfecto para que Rusia mueva ficha


Por cierto, tenemos tantas plantas de regasificación gracias al tan denostado plan E de Zapatero, es bueno reconocer al César lo que es del César. En la época se le echó mucha mierda por parte de le prensa y la oposición, con razón o sin ella, pero unos años después va a ser un pilar fundamentalmente para ayudar al país a aguantar una crisis energética
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#11 El_dinero_no_es_de_nadie *
#8 BULO, Las regasificadoras son anteriores a Zapatero:
Barcelona inaugurada en 1969. Cartagena comenzó a operar en 1989.
La de Huelva comenzó a funcionar en 1988.
La de Sagunto inaugurada en 2006.
www.nedgia.es/blog-gas-natural/regasificadoras-espana/

Esta última la inauguró pero su instalación empieza antes que Zapatero

Las rotondas si son del plan E del 2008
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arturios #18 arturios
#11 BULO BULO, Zapatero nació en 1960, así que no son anteriores :ffu: :troll:
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HeilHynkel #12 HeilHynkel
#8

El gas no me preocupa tanto, pero si el combustible de automoción, que el 90% de las materias se mueven por carretera.
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ochoceros #9 ochoceros
Que reclame a los yankis y a los sionazis, que son los responsables directos de su problema.
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#7 CuiProdestHocBellum
Pues tendrá que adaptarse, como lo hacen sus clientes con su mala praxis... O sus empleados con su forma de llevar la empresa... Es el mercado, amigo.
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#14 Forestalx
¿Desde cuándo a Ryanair le importa que quiebre la competencia?...
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CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
Pues que así sea
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#15 bibubibu
Que le llore a sus amigos libegales de los yankies y a los judíos, que son los que han montado este pollo. Pero como buen libegal que es, que se joda si no puede salir adelante sin al ayuda des estado al que tanto odian.
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menéame