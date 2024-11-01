Ryanair: “Muchas aerolíneas pueden quebrar por el combustible”

Eddie Wilson, consejero delegado de Ryanair, ha advertido de la situación límite que atraviesan aerolíneas rivales por el impacto del alza del combustible en sus cuentas. “Muchas aerolíneas pueden quebrar porque no serán capaces de absorber la subida del jet fuel”, ha alertado en una comparecencia de prensa en Madrid . El directivo ha hecho hincapié en la ventaja competitiva de su compañía, sustentada en la solidez de sus resultados previos y en las coberturas del 80% de combustible que tenía firmadas a un precio de 67 dólares por barril.
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El problema la tienen las compañías de señoritingos, empleados hijos de empleados y sueldos de 100.000 euros y hoteles de 5 estrellas para sus pilotos, que básicamente son las compañías de bandera.
Ya desapareció Alitalia reconvertida en ITA o Sabena y se dice que TAP está tocada, a ver cuál va a ser la siguiente. Desde luego con el servicio tan deficiente que da Iberia en España, pena ninguna.
Y si quiebran es que el mercado ha dicho que no ofrecen nada util
Es decir, No te van entregar combustible a 67$ por barril porque no va a haber barriles suficientes para entregarte por mucho que tengas un papel firmado, si no hay, no hay
Aprox 13-15M de barriles diarios de déficit, que se están cubriendo en parte con las reservas pero tienen un límite
con el combustible va a pasar a mediados y finales de este año como pasará com la Ram,
Como llegue a finales de año, las vamos a pasar putas. Pero mucho.
Por cierto, tenemos tantas plantas de regasificación gracias al tan denostado plan E de Zapatero, es bueno reconocer al César lo que es del César. En la época se le echó mucha mierda por parte de le prensa y la oposición, con razón o sin ella, pero unos años después va a ser un pilar fundamentalmente para ayudar al país a aguantar una crisis energética
Barcelona inaugurada en 1969. Cartagena comenzó a operar en 1989.
La de Huelva comenzó a funcionar en 1988.
La de Sagunto inaugurada en 2006.
www.nedgia.es/blog-gas-natural/regasificadoras-espana/
Esta última la inauguró pero su instalación empieza antes que Zapatero
Las rotondas si son del plan E del 2008
El gas no me preocupa tanto, pero si el combustible de automoción, que el 90% de las materias se mueven por carretera.