Rutte afirma que la soberanía danesa de Groenlandia "no" fue discutida en su encuentro con Trump en Davos

"Nada sobre nosotros sin nosotros. Nada se puede negociar, ya que estamos demasiado distanciados. En definitiva, nada", ha sentenciado antes de asegurar que "políticamente, estamos haciendo todo lo posible y contamos con un diálogo estrecho y un gran apoyo" ante la "confusión total" que ha atribuido a la Administración Trump, que "está ignorando todo lo bueno que hemos conocido: la democracia, el diálogo y el respeto".
Daba la impresión que las declaraciones de la entradilla eran del lamebotas de Rutte, que habría tenido un destello de dignidad y plantado cara al pedófilo naranja, pero claro que no; son de una diputada groenlandesa en el Parlamento danés.
Rutte sigue con su afición favorita, lamer culos naranjas.