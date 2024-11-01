Rutte afirma que la soberanía danesa de Groenlandia "no" fue discutida en su encuentro con Trump en Davos

"Nada sobre nosotros sin nosotros. Nada se puede negociar, ya que estamos demasiado distanciados. En definitiva, nada", ha sentenciado antes de asegurar que "políticamente, estamos haciendo todo lo posible y contamos con un diálogo estrecho y un gran apoyo" ante la "confusión total" que ha atribuido a la Administración Trump, que "está ignorando todo lo bueno que hemos conocido: la democracia, el diálogo y el respeto".