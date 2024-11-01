edición general
Rutte afirma que la soberanía danesa de Groenlandia "no" fue discutida en su encuentro con Trump en Davos

"Nada sobre nosotros sin nosotros. Nada se puede negociar, ya que estamos demasiado distanciados. En definitiva, nada", ha sentenciado antes de asegurar que "políticamente, estamos haciendo todo lo posible y contamos con un diálogo estrecho y un gran apoyo" ante la "confusión total" que ha atribuido a la Administración Trump, que "está ignorando todo lo bueno que hemos conocido: la democracia, el diálogo y el respeto".

manbobi #1 manbobi
Meapilas, centrado y lameescrotos. Lo tiene todo.
6 K 83
Asimismov #2 Asimismov
#1 parece que pertenece a √0×
2 K 32
#4 Tensk
#1 Creo que deberíamos sugerir a Pérez Reverte que lo proponga en la R.A.E. como foto al lado de "chupapollas".
1 K 19
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
En otro medio: La portavoz de la OTAN, Allison Hart, explicó que durante el encuentro no se planteó ningún compromiso sobre la soberanía de Groenlandia. Hart subrayó que Rutte no trasladó ninguna propuesta de este tipo al presidente estadounidense, en contra de lo afirmado posteriormente por Trump ante los medios.
www.elboletin.com/la-otan-descarta-un-compromiso-sobre-la-soberania-de
1 K 36
karakol #5 karakol
Ya me extrañaba.

Daba la impresión que las declaraciones de la entradilla eran del lamebotas de Rutte, que habría tenido un destello de dignidad y plantado cara al pedófilo naranja, pero claro que no; son de una diputada groenlandesa en el Parlamento danés.

Rutte sigue con su afición favorita, lamer culos naranjas.
2 K 31
Desideratum #6 Desideratum
Creo que cualquier afirmación que haga este submarino de EEUU en la UE hay que tomarla con pinzas.
1 K 23
#7 Pivorexico
La conversación se limitó a Rutte tragas o escupes ?
0 K 12
XtrMnIO #8 XtrMnIO
He visto gusanos arrastrarse con más dignidad que Rutte.
0 K 12
ipanies #9 ipanies
Cuando va a acusar Europa a este tipo de alta tracción??
0 K 12
Ah_no_nimo #10 Ah_no_nimo
en el sigo XVIII, este traidor, hubiese sido el primero en desfilar por la plaza de la concordia
0 K 8

