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Rusia prohibe sacar oro del país desde el 1 de abril y causa repercusiones en el mercado global [eng]

Rusia prohibe sacar oro del país desde el 1 de abril y causa repercusiones en el mercado global [eng]

El mercado mundial del oro atraviesa actualmente uno de los periodos más volátiles de su historia moderna. El reciente decreto del gobierno ruso que prohíbe las exportaciones de lingotes de oro superiores a 100 gramos no es simplemente un cambio normativo interno; se trata de una maniobra geopolítica que ha sacudido las bolsas internacionales de metales preciosos de Londres, Nueva York y Dubái. De cara a 2026, la principal preocupación de los inversores globales ya no es solo la inflación o los tipos de interés, sino un "vacío de oferta"...

| etiquetas: geoestrategia , guerra , consumo , dinero , moneada , crisis
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6 comentarios
9 2 0 K 116 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
#0

te falta una "r" en abril.
1 K 40
#5 flixter *
#1 ceral!! :troll:
0 K 7
alehopio #3 alehopio *
<< El mercado mundial del oro atraviesa actualmente uno de los periodos más volátiles de su historia moderna. El reciente decreto del gobierno ruso que prohíbe las exportaciones de lingotes de oro superiores a 100 gramos no es simplemente un cambio regulatorio interno; se trata de una maniobra geopolítica que ha sacudido las bolsas internacionales de metales preciosos en Londres, Nueva York y Dubái. De cara a 2026, la principal preocupación de los inversores globales ya no es solo la…   » ver todo el comentario
1 K 35
RoterHahn #6 RoterHahn
#3
A mi me da que rusia quiere noquearnos y dejarnos tirados en una crisis del copon aprovechando la coyuntura creada por el trumpetas pedofilo y el genocida del netan.
0 K 15
Herumel #2 Herumel
Otros que se preparan para la caída del dolar.
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#4 Kuruñes3.0
Huy lo siguiente es prohibir salir a la gente. Eso es que se están jodiendo bien.
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menéame