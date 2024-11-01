Rusia prohibe sacar oro del país desde el 1 de abril y causa repercusiones en el mercado global [eng]

El mercado mundial del oro atraviesa actualmente uno de los periodos más volátiles de su historia moderna. El reciente decreto del gobierno ruso que prohíbe las exportaciones de lingotes de oro superiores a 100 gramos no es simplemente un cambio normativo interno; se trata de una maniobra geopolítica que ha sacudido las bolsas internacionales de metales preciosos de Londres, Nueva York y Dubái. De cara a 2026, la principal preocupación de los inversores globales ya no es solo la inflación o los tipos de interés, sino un "vacío de oferta"...