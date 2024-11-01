Rusia podría buscar el regreso al dólar en un posible acuerdo con Trump (ENG)

Rusia está considerando volver al sistema de liquidación en dólares como parte de una potencial asociación económica con la Administración Trump, según un documento interno del Kremlin revisado por Bloomberg. El memorándum de alto nivel, redactado este año, describe siete áreas donde los intereses económicos rusos y estadounidenses podrían alinearse tras un posible acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania. La propuesta contempla la colaboración en combustibles fósiles por encima de alternativas verdes, inversiones conjuntas en gas natural