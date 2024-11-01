edición general
Rusia podría buscar el regreso al dólar en un posible acuerdo con Trump (ENG)

Rusia está considerando volver al sistema de liquidación en dólares como parte de una potencial asociación económica con la Administración Trump, según un documento interno del Kremlin revisado por Bloomberg. El memorándum de alto nivel, redactado este año, describe siete áreas donde los intereses económicos rusos y estadounidenses podrían alinearse tras un posible acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania. La propuesta contempla la colaboración en combustibles fósiles por encima de alternativas verdes, inversiones conjuntas en gas natural

comentarios
Asimismov #1 Asimismov *
Trump necesita el gas ruso para venderlo a Alemania a precio de yanqui. xD
Lo siento, no puedo evitar reírme.
shinjikari #2 shinjikari
#1 Ya te digo. Con lo bien que nos iría comprándole directamente al capo di tutti capi. A mi también me da la risa.
#3 Perrota *
#1 Alemania está en un 15% menos consumo de gas desde el inicio de la guerra. Y bajando por el aumento de las renovables y las bombas de calor. El gas procedente ahora principalmente de Noruega, casi el 50%, con Estados Unidos con apenas el 10%. Rusia nunca va a recuperar el mercado europeo.

Gran movimiento del Sr Putin. Pierde a su principal cliente y se amplia la Otan.
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
#3 "Gran" movimiento después de 4 años de cagada especial xD xD xD xD xD xD
Butters #6 Butters
#1 en cuanto se firme la paz volverán a comprarle petróleo y gas a Rusia
suppiluliuma #4 suppiluliuma *
Zazis de MNM: ¡Gracias a los BRICS la primacía del dollar pronto será historia!
También Zazis de MNM: ¡La vuelta de Rusia al dólar será otro triunfo indiscutible de los BRICS!
