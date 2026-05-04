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Rusia pierde terreno en Ucrania tras los contraataques de Kiev

Rusia pierde terreno en Ucrania tras los contraataques de Kiev

Datos del Instituto para el Estudio de la Guerra muestran un retroceso en el mes de abril, con cesión de territorio en varias zonas del este y el sur del país. Entre marzo y abril, el ejército ruso perdió el control de cerca de 120 kilómetros cuadrados, un giro que refleja los recientes avances de las tropas ucranianas y los problemas acumulados en la cadena de mando y comunicaciones de la ocupación

| etiquetas: invasión , ucrania , rusia
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6 comentarios
14 2 2 K 163 actualidad
#2 Cincocuatrotres
Infobae no informa de nada, que terreno ha perdido Rusia y donde? Cuando por poco que sigas el conflicto esta avanzando a lo largo de todo el frente, de norte a sur, pero el papel lo aguanta todo, puedes decir todas las mentiras que quieras, para eso tenemos la censura que tenemos
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#3 capa5
#2 Pues sí. Lo primero que he hecho es ir a deepstatemap.live y en el gif animado que adjunto está la variación entre el 1 de marzo y el 30 de abril. No será un avance exagerado, pero ¿retroceso?  media
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salteado3 #6 salteado3
#2 Hay que vender que los 90.000 millones de euros que les estamos soltando funcionan bien.

Desde luego en mi pueblo las casas de lujo se están llenando de ucranianos.
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Trevago #4 Trevago
Tranquilos, en 2 semanas el todopoderoso ejército ruso, conquista Ucrania.
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ElBeaver #1 ElBeaver
El despliegue masivo y sistemático de vehículos aéreos no tripulados (UAV), especialmente los drones FPV (First Person View) y de reconocimiento, ha alterado radicalmente la dinámica del conflicto, creando un entorno de vigilancia total donde cualquier movimiento de tropas es detectado y castigado en tiempo real. Las fuerzas rusas enfrentan una crisis táctica severa, ya que sus sistemas de guerra electrónica (EW) han demostrado ser insuficientes, obsoletos o demasiado localizados para proteger…   » ver todo el comentario
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