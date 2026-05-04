Rusia pierde terreno en Ucrania tras los contraataques de Kiev

Datos del Instituto para el Estudio de la Guerra muestran un retroceso en el mes de abril, con cesión de territorio en varias zonas del este y el sur del país. Entre marzo y abril, el ejército ruso perdió el control de cerca de 120 kilómetros cuadrados, un giro que refleja los recientes avances de las tropas ucranianas y los problemas acumulados en la cadena de mando y comunicaciones de la ocupación