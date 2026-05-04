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"Rusia pierde terreno por primera vez desde 2024": 'Kiev Post'

El Instituto para el Estudio de la Guerra mencionó que las fuerzas rusas sufrieron una pérdida territorial neta en abril. La primera desde la incursión de Ucrania en la región rusa de kursk en 2024. El diario 'Kiev Post' recoge esta publicación que explica que Moscú perdió el control de 116 km cuadrados durante ese mes. Un panorama que indica una desaceleración continua en todo el frente. Por su parte, medios como 'The New York Times' y 'Al-Jazeer' revelan historias de africanos y rusos que fueron engañados para ser reclutados en el Ejército...

| etiquetas: rusia , ucrania , guerra
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Pues si hacemos caso a la información de Ucrania ... esto es el pertinazi bulo de turno.

deepstatemap.live/en#14/50.1308663/37.6393318

May 5, 2026
The enemy advanced near Pishchane and in Rodynske.9:02 PM
May 3, 2026
The enemy advanced near Andriivka-Klevtsove.9:53 PM
May 2, 2026
The enemy advanced near Berestok and Ivanopillya.9:20 PM
May 1, 2026
The enemy advanced near Riznykivka.9:50 PM
April 30, 2026
The enemy advanced near Synkivka, Pryvillia and Andriivka-Klevtsove.9:56 PM

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5 K 72
wata #1 wata
Ya queda menos para que los ucranianos lleguen a Moscú.
1 K 34
Don_Pixote #2 Don_Pixote
#1 y mas para que los rusos tomen Kiev
( que ese sí que fue un objetivo real en 2022 :-P )
9 K 92
Pertinax #3 Pertinax *
#1 Dos semanas concretamente.
2 K 33
Priorat #8 Priorat *
#1 Bueno, al ritmo actual, el año pasado Rusia conquistó 340km2, le quedan 1470 años para conquistar Ucrania.

Y eso que el año pasado, según gente como tú, fue victorioso para Rusia y Ucrania se estaba derrumbando.

Yo creo que el objetivo de Ucrania no es llegar a Rusia. Pero el de Rusia si que es conquistar Ucrania.
6 K 70
wata #9 wata
#8 Nunca ha dicho tal cosa.
1 K 26
Priorat #10 Priorat
#9 No lo has dicho, obviamente, pero sabemos que quieres decir.
2 K 26
wata #4 wata
Tiras las caña y llegan los NAFOs con la boca abierta a tragarse el anzuelo hasta el gaznate.
1 K 34
Pertinax #5 Pertinax *
#4 La caña la he tirado yo, y el señuelo era ideal para putinistas.
No ha fallado. Hoy cenamos. Estaba harto de hamsters.
2 K 33
Don_Pixote #7 Don_Pixote
#4 Siempre os quedará Mali


Ah nooo xD xD
2 K 37
SeñorPresunciones #11 SeñorPresunciones
Fue a por trabajo y le comieron lo de abajo mandaron a primera línea de frente, a la picadora de carne y al carajo.
0 K 14

menéame