"Rusia pierde terreno por primera vez desde 2024": 'Kiev Post'

El Instituto para el Estudio de la Guerra mencionó que las fuerzas rusas sufrieron una pérdida territorial neta en abril. La primera desde la incursión de Ucrania en la región rusa de kursk en 2024. El diario 'Kiev Post' recoge esta publicación que explica que Moscú perdió el control de 116 km cuadrados durante ese mes. Un panorama que indica una desaceleración continua en todo el frente. Por su parte, medios como 'The New York Times' y 'Al-Jazeer' revelan historias de africanos y rusos que fueron engañados para ser reclutados en el Ejército...