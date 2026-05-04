"Rusia pierde terreno por primera vez desde 2024": 'Kiev Post'

El Instituto para el Estudio de la Guerra mencionó que las fuerzas rusas sufrieron una pérdida territorial neta en abril. La primera desde la incursión de Ucrania en la región rusa de kursk en 2024. El diario 'Kiev Post' recoge esta publicación que explica que Moscú perdió el control de 116 km cuadrados durante ese mes. Un panorama que indica una desaceleración continua en todo el frente. Por su parte, medios como 'The New York Times' y 'Al-Jazeer' revelan historias de africanos y rusos que fueron engañados para ser reclutados en el Ejército...
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May 5, 2026
The enemy advanced near Pishchane and in Rodynske.9:02 PM
May 3, 2026
The enemy advanced near Andriivka-Klevtsove.9:53 PM
May 2, 2026
The enemy advanced near Berestok and Ivanopillya.9:20 PM
May 1, 2026
The enemy advanced near Riznykivka.9:50 PM
April 30, 2026
The enemy advanced near Synkivka, Pryvillia and Andriivka-Klevtsove.9:56 PM
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( que ese sí que fue un objetivo real en 2022 )
Y eso que el año pasado, según gente como tú, fue victorioso para Rusia y Ucrania se estaba derrumbando.
Yo creo que el objetivo de Ucrania no es llegar a Rusia. Pero el de Rusia si que es conquistar Ucrania.
No ha fallado. Hoy cenamos. Estaba harto de hamsters.
Ah nooo
comieron lo de abajomandaron a primera línea de frente, a la picadora de carne y al carajo.