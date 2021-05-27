edición general
Que Rusia pague por su guerra contra Ucrania/Joseph E. Stiglitz

No usar esta opción sería inmoral. Rusia es culpable de la devastación que causó en Ucrania. Un préstamo de reparación aportaría un mínimo de justicia, aunque la cantidad represente sólo una pequeña fracción del daño a la infraestructura física causado por Rusia, por no hablar del daño causado a millones de ucranios.

Comentarios destacados:      
aupaatu #2
Parece que ese planteamiento no es extensivo al las guerras de Europa y EEUU en Oriente Medio , África ...
Igual es porque ya no existen sus Zelenkis para Gestionarlas
6
luiggi #6
#2 puedes enumerar qué países europeos están invadiendo otros paises en estos momentos salvo Rusia?
1
aupaatu #10
#6 Porque lo de este momento tiene algún argumento o es para eliminar responsabilidades del mundo libre y democrático.
Te suena Inglaterra y España en Irak,
Inglaterra y Francia en Libia ..
Francia en el genocidio de Ruanda
Inglaterra en todas las últimas guerras como compañeros de armas de EEUU
Y esto sin tirar de hemeroteca

es.euronews.com/2021/05/27/emmanuel-macron-reconoce-en-kigali-la-respo
0
KLKManin #17
#6 #10 no, no puede.
0
#11 Klamp
#2 debería serlo en todos los conflictos, pero k no se pueda conseguir en algunos casos no significa que no se deba de aplicar cuando si se puede.
1
aupaatu #13
#11 Claro vamos a dividir los estándares internacionales entra buenos y malos con el jefe del imperio como juez supremo.
La infalible lógica de se puede o no se puede como argumento jurídico creo que no cuela.
0
luiggi #14
#13 precisamente tu juez supremo el trompetas está a favor de darle a Rusia todo lo que pide, incluyendo no usar los fondos congelados como indemnizacion.
0
luiggi #1
Lúcido comentario de un premio nivel de economía. Muy apropiado en estos momentos en que se debate si usar los fondos congelados a Rusia para ayudar a Ucrania.

Publicado en LaJornada, diario de izquierda mexicano, muy lejos de ser sospechoso de "otanista"

Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, ex economista principal del Banco Mundial y ex presidente del consejo de asesores económicos de la presidencia de Estados Unidos, es profesor distinguido en la Universidad de Columbia y autor de The Road to Freedom: Economics and the Good Society (W. W. Norton & Company, Allen Lane, 2024). Andrew Kosenko es profesor asistente de Economía en la Escuela de Administración del Marist College.
4
makinavaja #3
Rusia es culpable de la devastación que causó en Ucrania.
Israel es culpable de la devastación que causó en Gaza, Libano, Irán, etc.
¿EEUU será culpable de la devastación que causará en Venezuela?
:-D
2
#4 _2761
#3
0
luiggi #8
#3 Si. Pero me pregunto que pasaría si este comentario lo pegaras en una publicación que trate de "pedir indemnizaciones a Israel"....
0
cocolisto #16
#15 Hace tiempo que el mayor prestigio del Nobel es que no te lo concedan.
0
Torrezzno #5
El problema de eso al igual que la congelación de fondos es que debilita la confianza en los bancos centrales.
0
luiggi #7
#5 El premio nobel en economía no está de acuerdo. De hecho ya se están dando a Ucrania los intereses de esos fondos rusos y no afectó para nada.

En opinión de Stigtlitz su uso está más que justificado por la agresión rusa. Yo estoy de acuerdo. El que rompe paga.
0
cocolisto #12
Como tenga que pagar el país del Stiglitz éste todas las barbaridades que ocasionaron en Vietnam, Irak, Japón y en todos los que ha intervenido, asesinado y destrozado,, tendrían que chapar el país y declararlo en suspensión de pagos.
Menudo gilipollas.
0
luiggi #15
#12 seguramente tú coco sea más listo que el premio nobel
0
#9 chocoleches
Fueron buena idea las reparaciones de guerra que le impusieron a Alemania?

No hemos aprendido nada?
0

