Que Rusia pague por su guerra contra Ucrania/Joseph E. Stiglitz

No usar esta opción sería inmoral. Rusia es culpable de la devastación que causó en Ucrania. Un préstamo de reparación aportaría un mínimo de justicia, aunque la cantidad represente sólo una pequeña fracción del daño a la infraestructura física causado por Rusia, por no hablar del daño causado a millones de ucranios.
Igual es porque ya no existen sus Zelenkis para Gestionarlas
Te suena Inglaterra y España en Irak,
Inglaterra y Francia en Libia ..
Francia en el genocidio de Ruanda
Inglaterra en todas las últimas guerras como compañeros de armas de EEUU
Y esto sin tirar de hemeroteca
es.euronews.com/2021/05/27/emmanuel-macron-reconoce-en-kigali-la-respo
La infalible lógica de se puede o no se puede como argumento jurídico creo que no cuela.
Publicado en LaJornada, diario de izquierda mexicano, muy lejos de ser sospechoso de "otanista"
Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, ex economista principal del Banco Mundial y ex presidente del consejo de asesores económicos de la presidencia de Estados Unidos, es profesor distinguido en la Universidad de Columbia y autor de The Road to Freedom: Economics and the Good Society (W. W. Norton & Company, Allen Lane, 2024). Andrew Kosenko es profesor asistente de Economía en la Escuela de Administración del Marist College.
Israel es culpable de la devastación que causó en Gaza, Libano, Irán, etc.
¿EEUU será culpable de la devastación que causará en Venezuela?
En opinión de Stigtlitz su uso está más que justificado por la agresión rusa. Yo estoy de acuerdo. El que rompe paga.
Menudo gilipollas.
No hemos aprendido nada?