Rusia flexibilizará las leyes laborales para permitir que los menores realicen trabajos «peligrosos» ante la escasez de mano de obra [ENG]

Rusia flexibilizará las leyes laborales para permitir que los menores realicen trabajos «peligrosos» ante la escasez de mano de obra [ENG]

En medio de una creciente escasez de mano de obra, el Gobierno ruso va a suavizar las restricciones sobre la contratación de adolescentes en determinados sectores que antes se consideraban demasiado peligrosos para los menores, según informó el jueves la agencia de noticias rusa TASS.

Javi_Pina #1 Javi_Pina
Próximamente niños soldado en Ucrania
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Mira, como en EEUU.

#1

Así las tropas ucranianas tienen otros de su edad para jugar.
#16 sarri
#2 Pareces la profe desviando la atención cuándo algo le descuadra la narrativa... www.meneame.net/story/despues-cuatro-anos-cubriendo-este-horror-tengo-
HeilHynkel #20 HeilHynkel
#16

Daily mail ... sácame ahora la peli de NETFLIX, con Tom Cruise.
Huginn #6 Huginn
#1 Casi casi, solo que son del otro bando youtube.com/shorts/4ZdTm-Dp7rg?si=tL-S-F5RMtIyrwFK
josde #15 josde
#1 Esa sera una de los trabajos "peligrosos" para menores,que Putin quiere.
Don_Pixote #4 Don_Pixote
Ni un segundo tardan en defender a Rusia los asiduos , sea el tema que sea :-D
Asimismov #8 Asimismov *
#3 un poco más tardan en enseñar las vergüenzas de los lluesei.
#4 y a continuación un blanqueador de esas vergüenzas.

Edit: Uno no, tres
Don_Pixote #10 Don_Pixote
#8 que si que si
Pero la noticia va de Rusia
#13 sarri
#4 Lamentable el ytumásismo, nada menos que con el trabajo infantil... Que dirían si en la noticia de menores en trabajos peligrosos en EEUU hubiera comentarios sobre las condiciones laborales de menores en Rusia?
ElenaCoures1 #5 ElenaCoures1
La invasión va viento en popa por lo que parece
#7 pozz
#5 Se estan inmolando de una forma muy absurda... luego se lamentaran por las consecuencias, y a buena parte del mundo le dara completamente igual.
Fernando_x #12 Fernando_x
#7 Me da a mí que si fuera Ucrania la que estuviera usando niños para el combate, te parecería bien.
#18 pozz *
#12 Algunos vivis en los mundos de la piruleta, todo para intentar blanquear a toda costa a la panda de psicopatas nazis y terroristas rusos que tanto adorais. :palm:

Creo que nunca llegaré a comprender que narices le veis a ese estercolero casi del tercer mundo que es Rusia...
Fernando_x #21 Fernando_x
#18 Te reto aquí y ahora a que localices en todo mi historial un solo comentario en el que blanquee, justifique o adore a los rusos. {0x1f624}
Huginn #3 Huginn
Menos mal que en Occidente velamos por la educación y la salud de los menores nuevarevolucion.es/la-explotacion-laboral-infantil-avanza-en-ee-uu-de-
juliusK #9 juliusK *
#3 claro, socomonista, ¿por qué no usas fuente fiab...? oh, wait

www.nytimes.com/es/2023/02/25/espanol/explotacion-infantil-usa-menores
Fernando_x #11 Fernando_x
Milei estará rabiando, ¡se le han adelantado!
Supercinexin #14 Supercinexin
Maravilloso ver cómo una de las cosas que los Bolcheviques aplastaron y lanzaron al basurero de la Historia, la puta explotación infantil, es rescatada en 2026 por estos guarros capitalistas a un lado y otro de Europa. Y Europa gobernada por la Derecha y con la Ultraderecha pisándole los talones, no tardaremos en emular a USA y a Vladimir Putin, que son los modelos en los que se miran los bastardos de nuestros dirigentes.
sxentinel #17 sxentinel
#14 Creo que la noticia va de un país en concreto de europa, no de todo el continente. En España el trabajo infantil sigue estando prohibido excepto circunstancias muy medidas.
Macnulti_reencarnado #19 Macnulti_reencarnado
Se busca niño con manos pequeñas para desactivar minas.
