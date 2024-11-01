Rusia construirá centrales nucleares de ciclo cerrado que reciclarán el 95% de sus residuos [ENG]

Putin afirmó que la capacidad total de todas las centrales nucleares del mundo podría multiplicarse por más de 2,5, hasta alcanzar casi 1.000 GW para mediados del siglo XXI. Según estimaciones de la OCDE, en un escenario optimista, todos los recursos de uranio se agotarán por completo para 2090. Esto equivale aproximadamente a ocho millones de toneladas. Sin embargo, en la práctica, esto podría ocurrir ya en la década de 2060. El desarrollo de pequeñas centrales nucleares modulares terrestres y flotantes también está en pleno auge en Rusia.
¿Hablamos recuperar el U-235 no fisionado o de algo más sofisticado como hacer fisionable el U-238 (que espero no sea pasándolo a Pu-239) ?
La idea no es mala, la tecnología incluso se podría decir que es más simple, y sin embargo...
Según la chati, se genera nuevo combustible a partir del U-238 ... con el tiempo acaba fisionando sobre todo plutonio (después de diversos ciclos de carga)