Putin afirmó que la capacidad total de todas las centrales nucleares del mundo podría multiplicarse por más de 2,5, hasta alcanzar casi 1.000 GW para mediados del siglo XXI. Según estimaciones de la OCDE, en un escenario optimista, todos los recursos de uranio se agotarán por completo para 2090. Esto equivale aproximadamente a ocho millones de toneladas. Sin embargo, en la práctica, esto podría ocurrir ya en la década de 2060. El desarrollo de pequeñas centrales nucleares modulares terrestres y flotantes también está en pleno auge en Rusia.