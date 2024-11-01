edición general
14 meneos
17 clics
Rusia construirá centrales nucleares de ciclo cerrado que reciclarán el 95% de sus residuos [ENG]

Rusia construirá centrales nucleares de ciclo cerrado que reciclarán el 95% de sus residuos [ENG]

Putin afirmó que la capacidad total de todas las centrales nucleares del mundo podría multiplicarse por más de 2,5, hasta alcanzar casi 1.000 GW para mediados del siglo XXI. Según estimaciones de la OCDE, en un escenario optimista, todos los recursos de uranio se agotarán por completo para 2090. Esto equivale aproximadamente a ocho millones de toneladas. Sin embargo, en la práctica, esto podría ocurrir ya en la década de 2060. El desarrollo de pequeñas centrales nucleares modulares terrestres y flotantes también está en pleno auge en Rusia.

| etiquetas: rusia , centrales , nucleares , reciclaje , uranio , demanda , putin
13 1 0 K 127 tecnología
8 comentarios
13 1 0 K 127 tecnología
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
¿Alguien puede dar algún detalle de lo que estamos hablando? Hasta donde yo sé, las centrales usan un combustible enriquecido aprox al 5% ... es decir, solo el 5% del uranio es U-235 que es fisionable.

¿Hablamos recuperar el U-235 no fisionado o de algo más sofisticado como hacer fisionable el U-238 (que espero no sea pasándolo a Pu-239) ?
2 K 32
arturios #4 arturios
#3 Funcionan con nitruro de uranio-plutonio, así que si, es usando plutonio, como el superfenix francés, que en paz descanse.

La idea no es mala, la tecnología incluso se podría decir que es más simple, y sin embargo...
1 K 18
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#4

Según la chati, se genera nuevo combustible a partir del U-238 ... con el tiempo acaba fisionando sobre todo plutonio (después de diversos ciclos de carga)
0 K 17
arturios #7 arturios
#5 Esa es la idea.
0 K 11
arturios #1 arturios
Uy! como los franceses, todo un éxito, oiga!!!
1 K 18
Imag0 #6 Imag0 *
Centrales nucleares de ciclos casi cerrados, ahora más limpios, más baratos y por supuesto más seguros.
0 K 16
Asimismov #8 Asimismov
Les podemos vender nuestros residuos y ganamos todos.
0 K 12
manzitor #2 manzitor
No escarmentaron con Chernóbil
0 K 10

menéame