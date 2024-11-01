Rusia confirma conversaciones con Cuba para contrarrestar las "técnicas asfixiantes" de EEUU sobre la isla

El Kremlin ha confirmado este lunes que están manteniendo conversaciones con el Gobierno de Cuba para contrarrestar las "técnicas asfixiantes" de Estados Unidos, después de que la Administración de Donald Trump haya estrechado aún más el bloqueo amenazando con aranceles a los países que suministren combustible a la isla. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha lamentado que estas prácticas habituales de Estados Unidos "han causado múltiples dificultades" a Cuba, que recientemente ha sido calificado por el presidente Trump como un peligro.
El día que le toque a Groenlandia o cualquier país europeo pondrán el grito en el cielo.Panda de desalmados.
Yo la verdad es que me alegré de las amenazas de Trump con Groelandia.
Por el servilismo a EEUU y la inacción antes tanta injusticia de EEUU/Israel, UE se merecía el mismo trato para a ver si despertaban.
www.laizquierdadiario.com.uy/Que-Brasil-y-Mexico-envien-petroleo-a-Cub Después del secuestro de Maduro y de Cilia en Venezuela, de las amenazas a Irán y Groenlandia, ahora Trump apunta una vez más hacia Cuba. Estados Unidos está reforzando el criminal embargo a Cuba, sancionando ahora a las empresas y países que vendan, directa o indirectamente, petróleo a la isla.