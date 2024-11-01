Rusia confirma conversaciones con Cuba para contrarrestar las "técnicas asfixiantes" de EEUU sobre la isla

El Kremlin ha confirmado este lunes que están manteniendo conversaciones con el Gobierno de Cuba para contrarrestar las "técnicas asfixiantes" de Estados Unidos, después de que la Administración de Donald Trump haya estrechado aún más el bloqueo amenazando con aranceles a los países que suministren combustible a la isla. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha lamentado que estas prácticas habituales de Estados Unidos "han causado múltiples dificultades" a Cuba, que recientemente ha sido calificado por el presidente Trump como un peligro.