Rusia confirma conversaciones con Cuba para contrarrestar las "técnicas asfixiantes" de EEUU sobre la isla

El Kremlin ha confirmado este lunes que están manteniendo conversaciones con el Gobierno de Cuba para contrarrestar las "técnicas asfixiantes" de Estados Unidos, después de que la Administración de Donald Trump haya estrechado aún más el bloqueo amenazando con aranceles a los países que suministren combustible a la isla. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha lamentado que estas prácticas habituales de Estados Unidos "han causado múltiples dificultades" a Cuba, que recientemente ha sido calificado por el presidente Trump como un peligro.

cocolisto #2 cocolisto
Los criminales trompeteros y sus acólitos haciendo la vida imposible a otro país después de Venezuela,Irak, Afganistán,libia y tantos otros,con el silencio y colaboración de la UE y sus medios.
El día que le toque a Groenlandia o cualquier país europeo pondrán el grito en el cielo.Panda de desalmados.
#5 omega7767
#2 ya han puesto el grito en el cielo con Groenlandia

Yo la verdad es que me alegré de las amenazas de Trump con Groelandia.

Por el servilismo a EEUU y la inacción antes tanta injusticia de EEUU/Israel, UE se merecía el mismo trato para a ver si despertaban.
#3 luckyy
Lo que practica EEUU en cuba se llama asedio. Se enpieza cambiando el vocabulario y se pierden los conceptos.
azathothruna #6 azathothruna
#3 Esto
#4 Juantxi *
¿Entonces los rusos no son los malos de esta película y quieren ayudar a los desfavorecidos y sitiados?
#1 tierramar *
www.proceso.com.mx/nacional/2026/2/8/mexico-envia-buques-con-ayuda-hum Frente a las presiones de Trump, la Cancillería argumentó que México ha enviado ayuda a distintos países que han requerido apoyo como en el caso de los incendios en California, en Estados Unidos.
www.laizquierdadiario.com.uy/Que-Brasil-y-Mexico-envien-petroleo-a-Cub Después del secuestro de Maduro y de Cilia en Venezuela, de las amenazas a Irán y Groenlandia, ahora Trump apunta una vez más hacia Cuba. Estados Unidos está reforzando el criminal embargo a Cuba, sancionando ahora a las empresas y países que vendan, directa o indirectamente, petróleo a la isla.
