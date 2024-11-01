·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9344
clics
Espectadores airados por lo que le ha dicho Ana Rosa a Juanma Moreno tras el accidente de Adamuz: "Ruin"
7299
clics
Vito Quiles borra un lamentable tuit después de que un pasajero de uno de los trenes descarrilados le retrate: "Desinformando como la rata que eres"
10953
clics
Otro lunático desbarre de Trump en Truth Social
6344
clics
El accidente de tren de Adamuz en imágenes
7785
clics
Hay una Europa que se asfixia para pagar la vivienda y otra que vive tranquila. Y este mapa muestra las diferencias
más votadas
342
Juan del Val le regala el Premio Planeta a Donald Trump
543
Ferreras envía a sus reporteros a esconderse para grabar la recuperación de cadáveres en Adamuz
617
Europa baraja vetar el uso de bases militares de EEUU en respuesta a la presión por Groenlandia
618
La Guardia Civil revela que la mano derecha de Mazón en Emergencias en la dana obtuvo el audio de Aemet que se manipuló
492
Vito Quiles borra un lamentable tuit después de que un pasajero de uno de los trenes descarrilados le retrate: "Desinformando como la rata que eres"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
16
clics
Rumbo al abismo: cómo ha matado Trump el derecho internacional
El orden mundial basado en normas, instituciones y valores compartidos atraviesa una profunda crisis de legitimidad y credibilidad, acelerada por Estados Unidos
|
etiquetas
:
trump
,
orden internacional
,
matado
,
derecho
10
3
1
K
104
politica
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
3
1
K
104
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Mandri20
*
Por favor, el derecho internacional hace décadas que está siendo pisoteado, y no solo por EEUU (el máximo violador del planeta). Las grandes potencias con poder de veto en la ONU, hacen y deshacen a su antojo.
El mundo basado en las reglas de EEUU es esto: sanciones occidentales a los paises que no hacen lo que queremos, uso de la fuerza, injerencia, explotación del tercer mundo, extracción de recursos del polo sur, etc.
No nos caigamos del atril ahora que políticamente no nos cae bien Donald Trump, eso es oportunismo. Con los Clinton, Obama, Bush, y Biden, la maquinaria del imperio ha estado bien activa saboteando a los demás.
El abismo no es tal. Vamos hacia un mundo multipolar, preferible desde muchos puntos de vista.
4
K
68
#3
sleep_timer
#2
Pisoteado por USA y sus sucursales en Oriente Medio, Arabia Saudí e Israel.
3
K
38
#4
MiguelDeUnamano
#2
El problema que ven es haberse quitado la careta de la legitimidad, no el pasarse por el forro de los cojones las reglas que exigían a otros.
1
K
30
#1
ombresaco
cómo ha matado Trump
la apariencia de que existía
el derecho internacional.
Las normas las ponen los poderosos, y las siguen los demás. Los poderosos también las siguen, al menos en apariencia, mientras les viene bien.
1
K
24
#6
detectordefalacias
Lo que ocurre solo por quitarse la careta...
0
K
10
#5
Ah_no_nimo
El derecho internacional ya estaba muerto y en avanzado estado de descomposición.
0
K
9
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
El mundo basado en las reglas de EEUU es esto: sanciones occidentales a los paises que no hacen lo que queremos, uso de la fuerza, injerencia, explotación del tercer mundo, extracción de recursos del polo sur, etc.
No nos caigamos del atril ahora que políticamente no nos cae bien Donald Trump, eso es oportunismo. Con los Clinton, Obama, Bush, y Biden, la maquinaria del imperio ha estado bien activa saboteando a los demás.
El abismo no es tal. Vamos hacia un mundo multipolar, preferible desde muchos puntos de vista.
la apariencia de que existíael derecho internacional.
Las normas las ponen los poderosos, y las siguen los demás. Los poderosos también las siguen, al menos en apariencia, mientras les viene bien.