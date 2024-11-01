edición general
13 meneos
16 clics
Rumbo al abismo: cómo ha matado Trump el derecho internacional

Rumbo al abismo: cómo ha matado Trump el derecho internacional

El orden mundial basado en normas, instituciones y valores compartidos atraviesa una profunda crisis de legitimidad y credibilidad, acelerada por Estados Unidos

| etiquetas: trump , orden internacional , matado , derecho
10 3 1 K 104 politica
6 comentarios
10 3 1 K 104 politica
#2 Mandri20 *
Por favor, el derecho internacional hace décadas que está siendo pisoteado, y no solo por EEUU (el máximo violador del planeta). Las grandes potencias con poder de veto en la ONU, hacen y deshacen a su antojo.

El mundo basado en las reglas de EEUU es esto: sanciones occidentales a los paises que no hacen lo que queremos, uso de la fuerza, injerencia, explotación del tercer mundo, extracción de recursos del polo sur, etc.

No nos caigamos del atril ahora que políticamente no nos cae bien Donald Trump, eso es oportunismo. Con los Clinton, Obama, Bush, y Biden, la maquinaria del imperio ha estado bien activa saboteando a los demás.

El abismo no es tal. Vamos hacia un mundo multipolar, preferible desde muchos puntos de vista.
4 K 68
sleep_timer #3 sleep_timer
#2 Pisoteado por USA y sus sucursales en Oriente Medio, Arabia Saudí e Israel.
3 K 38
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#2 El problema que ven es haberse quitado la careta de la legitimidad, no el pasarse por el forro de los cojones las reglas que exigían a otros.
1 K 30
#1 ombresaco
cómo ha matado Trump la apariencia de que existía el derecho internacional.

Las normas las ponen los poderosos, y las siguen los demás. Los poderosos también las siguen, al menos en apariencia, mientras les viene bien.
1 K 24
#6 detectordefalacias
Lo que ocurre solo por quitarse la careta...
0 K 10
Ah_no_nimo #5 Ah_no_nimo
El derecho internacional ya estaba muerto y en avanzado estado de descomposición.
0 K 9

menéame