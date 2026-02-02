edición general
Rumania planea subirse al tren de la alta velocidad y mira a empresas españolas

El trazado propuesto se sumaría al corredor europeo y firmas españolas ya han mostrado su intención de participar en el plan.

plutanasio #2 plutanasio
Que vayan hablando con Koldo para el tema de las mordidas y la corrupción xD
elgranpilaf #4 elgranpilaf
#2 Y que vayan preparando ya putas rumanas :troll:
kumo #1 kumo
Que no mire ministros españoles... Por el bien de ellos.
#6 vicox
#1 Culpar al ministro es como si el paciente que está en el Zendal esta semana, descubre que hay una mancha en el suelo del baño que nadie a limpiado. y la culpa puede ser de la señora de la limpieza o del consejero de sanidad. Nunca jamás aparece como posible responsable el señor Florentino, que es el que cobra por que se haga ese trabajo y contrata a personal para ello.
Porque la culpa de que se rompa la vía es o bien de Puente o bien del soldador que seguramente se le acabara el electrodo y pensara, voy a ir a la furgoneta a por otro electrodo, total pa que, si esto se ha quedado de vicio. Curiosamente entre los dos se encuentra Don Florentino.
sleep_timer #3 sleep_timer
Creo que los cables son de cobre.
alfre2 #5 alfre2
Mejor que contraten con China o Japón y las inversiones se vayan a otro lado, como concluiría cualquier español de bien, de esos con pulserita y que no se pierde una misa
