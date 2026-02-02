·
Rumania planea subirse al tren de la alta velocidad y mira a empresas españolas
El trazado propuesto se sumaría al corredor europeo y firmas españolas ya han mostrado su intención de participar en el plan.
|
etiquetas
:
rumania
,
tren
,
alta velocidad
,
economía
,
empresas
,
españa
#2
plutanasio
Que vayan hablando con Koldo para el tema de las mordidas y la corrupción
4
K
51
#4
elgranpilaf
#2
Y que vayan preparando ya putas rumanas
0
K
11
#1
kumo
Que no mire ministros españoles... Por el bien de ellos.
1
K
22
#6
vicox
#1
Culpar al ministro es como si el paciente que está en el Zendal esta semana, descubre que hay una mancha en el suelo del baño que nadie a limpiado. y la culpa puede ser de la señora de la limpieza o del consejero de sanidad. Nunca jamás aparece como posible responsable el señor Florentino, que es el que cobra por que se haga ese trabajo y contrata a personal para ello.
Porque la culpa de que se rompa la vía es o bien de Puente o bien del soldador que seguramente se le acabara el electrodo y pensara, voy a ir a la furgoneta a por otro electrodo, total pa que, si esto se ha quedado de vicio. Curiosamente entre los dos se encuentra Don Florentino.
0
K
7
#3
sleep_timer
Creo que los cables son de cobre.
0
K
12
#5
alfre2
Mejor que contraten con China o Japón y las inversiones se vayan a otro lado, como concluiría cualquier español de bien, de esos con pulserita y que no se pierde una misa
0
K
12
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
