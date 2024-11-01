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Rumanía dice ¡basta! a la barra libre de precios inflados por SAFE

Rumanía dice ¡basta! a la barra libre de precios inflados por SAFE

Miruță, ministro de defensa, denuncia subidas de hasta un 30% en plena carrera por cerrar contratos del programa europeo antes de finales de mayo de 2026

| etiquetas: rumanía , subida , contratos , armamento
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6 comentarios
7 2 0 K 147 DEFENSA
#1 tropezon
No se podía saber...
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Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
En un bukkake de dinero público? Sería el primer caso en la historia.

Dispensadores de jabón inflados un 8000% en el Pentágono
www.meneame.net/story/auditoria-pentagono-boeing-estafo-fuerza-aerea-s
2 K 60
Fedorito #2 Fedorito
Hay que armarse hasta los dientes que los malvados rusos van a invadir Europa :-D
2 K 37
karlos_ #4 karlos_
Y todo lo que podriamos avanzar como sociedad y cuidar del medio ambiente con todo ese dinero.

Cuestión de prioridades y el capitalismo ha elegido muerte
1 K 30
#6 soberao
#4 Al final todo se centra en concentrar el dinero en las mismas manos y que sean pocos así caben a más al repartir.
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perrico #5 perrico
Tampoco me parece viable que un modelo de vehículo militar tenga una linea de producción propia en Rumanía para hacer como mucho 200 unidades.
Algo tendrá Rumanía que pueda vender al resto sin necesidad de que se tengan que crear cadenas productivas de lo mismo en cada país para hacer pocas unidades.
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menéame