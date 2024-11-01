El ruido de sables en Génova aumenta y Feijóo parece no enterarse

El líder de la oposición intenta personalizar el futuro político de España con el lema: «Se trata de votar a Sánchez o votarme a mí». Sin embargo, Feijóo no entiende que su pretensión de convertir las generales en un referéndum personal para 2027 choca con una realidad interna cruda. En esa fiesta, el invitado principal podría no ser él, sino quienes ya calientan en la banda de Génova.