edición general
5 meneos
44 clics
El ruido de sables en Génova aumenta y Feijóo parece no enterarse

El ruido de sables en Génova aumenta y Feijóo parece no enterarse

El líder de la oposición intenta personalizar el futuro político de España con el lema: «Se trata de votar a Sánchez o votarme a mí». Sin embargo, Feijóo no entiende que su pretensión de convertir las generales en un referéndum personal para 2027 choca con una realidad interna cruda. En esa fiesta, el invitado principal podría no ser él, sino quienes ya calientan en la banda de Génova.

| etiquetas: ruido de sables , génova , feijóo
4 1 0 K 47 actualidad
8 comentarios
4 1 0 K 47 actualidad
Guanarteme #3 Guanarteme
Mmmeh, enésima noticia de que "Feijoo está acabado", como si eso importara algo.

El pepé puede presentar de candidato a una tapa de alcacantarilla, que sus votantes le van a votar igual.
5 K 49
tarkovsky #4 tarkovsky
#3 Pero eso es lo que suelen hacer, no? Al menos el olor se parece mucho...
0 K 10
Cuñado #6 Cuñado *
#3 puede presentar de candidato a una tapa de alcacantarilla, , que sus votantes le van a votar igual

Eso por descontado, pero incluso hasta poniendo a un candidato peor que Feijóo también los seguirían votando.
0 K 9
Lerena #8 Lerena
#3 El quid de la cuestión es que si en lugar de una tapa de alcantarilla presentan a Ayuso podrían sacar mayoría absoluta.
0 K 10
obmultimedia #1 obmultimedia
Han trasladado el club de las pajas a Genova 13 :troll: :troll: :troll:
1 K 18
Enero2025 #7 Enero2025
Ayuso PRESIDENTA.
1 K 18
wata #5 wata
Eso de "parece no enterarse" será ironía, no?
0 K 12
#2 guillersk
Lo digo y lo repito

Feijooo perdió toda posibilidad cuando le dió miedo ir a debate con Sánchez en 2023
0 K 11

menéame