edición general
13 meneos
13 clics
Rufián responde a Sánchez por la celebración de los datos de empleo: "Sería mejor si la gente pudiera pagarse una casa y llenar la nevera"

Rufián responde a Sánchez por la celebración de los datos de empleo: "Sería mejor si la gente pudiera pagarse una casa y llenar la nevera"

El portavoz de ERC reconoce el récord de afiliación a la Seguridad Social, pero advierte de que la precariedad y el problema de la vivienda pasarán factura al Ejecutivo.

| etiquetas: rufián , sánchez , empleo , vivienda
10 3 0 K 121 actualidad
5 comentarios
10 3 0 K 121 actualidad
#1 Mesopotámico
Qué propone?
1 K 20
#2 lawerka
#1 El gobierno?
2 K 31
Deviance #5 Deviance
#1 Misas y toros. :roll:
0 K 10
g3_g3 #3 g3_g3
Por fin alguien de la izquierda que no celebra la pobreza
0 K 10
#4 encurtido
Eso sólo ocurre en Andalucía, donde como decía Rufián los catalanes nos lo pagan todo.
0 K 7

menéame