Rufián: “Puente compareció tras el accidente de Adamuz y Mazón estaba de copas en la dana, no son iguales”

El líder de ERC, Gabriel Rufián, ha arremetido contra el PP por sus críticas a la gestión del Gobierno del accidente de Adamuz. “Imaginen que tras el accidente el señor Puente desaparece durante cinco horas. Imaginen que por no estar muere más gente. Imaginen que su partido le aplaude, le protege, y que se planta en el funeral contra el criterio de los familiares. Pero a las tres horas del accidente Puente estaba haciendo una rueda de prensa y Mazón se estaba tomando la tercera copa. No, Óscar Puente no es como Mazón”.

freeclimb #1 freeclimb *
Rufián ha afeado también a Feijóo que haya pedido en el Congreso respeto a las víctimas del tren de Adamuz mientras su partido desprecia a las de la dana o a las de las residencias madrileñas.

“Usted ha pedido respeto para las víctimas del accidente. El partido que calla frente a una salvaje que habla de plataforma de frustrados cuando habla de los familiares de las víctimas del protocolo de las residencias”.
sat #4 sat
Estos pepsunos comparan las dos tragedias porque saben que la mayoría de sus votantes se lo van a tragar. Ellos mismos saben que no hay comparación posible pero con este tipo de argumentaciones desvían la atención sobre su falta de proyecto político.
obmultimedia #8 obmultimedia
#4 Tiran mierda contra el PSOE porque a resumidas cuentas lo mas probable que el accidente de tren haya sido por el incremento de trenes en servicio ospiciado por el gobierno de Rajoy por liberalizar el AVE,
toda la red esta construida para aguantar X pasos y X pesos y el incremento de dichos pasos hace que los materiales se resientan y deterioren mas de lo habitual.
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
comparar una zurullo pastoso con un charco de diarrea, no son iguales, pero los dos apestan y asquean
#2 Suleiman
Que haya que explicarlo...
Pontecorvo #6 Pontecorvo *
Puente quería subir 350 km/h la velocidad del tren a sabiendas que el estado de la vía era calamitoso, una ruleta rusa para la vida del ciudadano. Hay que ser lerdo y miserable para ponerlo como ejemplo de buen gestor.
#5 poxemita
Puente ha hablado aunque sea para decir cosas que no eran del todo ciertas, pero tampoco es comparable una desgracia con otra, y no estoy defendiendo a Mazon, que estaba de comida y dejó un Cecopi lleno de políticos y técnicos inútiles (su presencia sólo hubiese sumado otro inútil más al Cecopi).

Puente ha tenido 2 accidentes mortales en 1 semana, y ahora tiene la Alta Velocidad patas arriba (y no solo por meteorología) y las cercanías catalanas con fallos diarios.
Traspié #9 Traspié
De copas supongo que es un eufemismo para no decir que estaba de picos pardos.
#10 Borgiano
La lamida diaria de ojete a la PSOE por parte de Rufián que no falte, por favor. Luego querrá liderar la alternativa a la PSOE... en fin.
NATOstrófico #11 NATOstrófico
#10 tú lamida de ojete en cada comentario a los fascistas que tampoco falte.
#7 roca
Grande Rufián
