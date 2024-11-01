El líder de ERC, Gabriel Rufián, ha arremetido contra el PP por sus críticas a la gestión del Gobierno del accidente de Adamuz. “Imaginen que tras el accidente el señor Puente desaparece durante cinco horas. Imaginen que por no estar muere más gente. Imaginen que su partido le aplaude, le protege, y que se planta en el funeral contra el criterio de los familiares. Pero a las tres horas del accidente Puente estaba haciendo una rueda de prensa y Mazón se estaba tomando la tercera copa. No, Óscar Puente no es como Mazón”.
“Usted ha pedido respeto para las víctimas del accidente. El partido que calla frente a una salvaje que habla de plataforma de frustrados cuando habla de los familiares de las víctimas del protocolo de las residencias”.
toda la red esta construida para aguantar X pasos y X pesos y el incremento de dichos pasos hace que los materiales se resientan y deterioren mas de lo habitual.
Puente ha tenido 2 accidentes mortales en 1 semana, y ahora tiene la Alta Velocidad patas arriba (y no solo por meteorología) y las cercanías catalanas con fallos diarios.