Rufián, un líder moral para una izquierda que busca el rumbo

Rufián no ha dejado de ejercer un papel: el de referente moral de una izquierda plural no periférica que en los últimos años parece ir sin rumbo. Si bien partidos como Sumar no han parado de exigir medidas de alto calado social al PSOE, los socialistas no ceden sin que ello repercuta en la estabilidad del Gobierno de coalición. Tampoco ha habido movimientos tras el último aviso: remodelación del Gobierno, reimpulso legislativo y más explicaciones. Sumar sigue coaligado, algo que aprovecha Podemos para rivalizarle...

Meneador_Compulsivo #7
La berdadera izquierda no ha aprendido que twitter no es el mundo real.
5
alfre2 #9
#7 qué sabrá del mundo real alguien que se pasa aquí metido todo el santo día?
1
Uge1966 #4
España merecería el experimento de un Rufián con 80 escaños...
4
Antipalancas21 #10
#4 Un lobo independentista que se nos presenta como una oveja de izquierdas
1
Uge1966 #13
#10 Le he visto más de izquierda española que muchos otros que gobiernan diciendo serlo. De veras, prefiero a Rufián con 80 escaños que a Feijoo con 180.
2
Antipalancas21 #14
#13 Ninguno de los dos son buenos para España.
0
#16 soberao *
#4 Los partidos nacionalistas cogen más escaños con menos votos por ser un partido que solo se vota en una comunidad autónoma. Presentarse a nivel nacional (además de ir sin programa para España porque sólo lo tienen para su región) sería desactivar esta opción y podrían tener menos escaños aunque consiguieran más votos como le ha pasado siempre a IU.
0
#6 guillersk
#2 no reírse de los shurnormales :troll:
6
miq #5
JAJAJA
11
YSiguesLeyendo #1
... Pese a ese compromiso legislativo, o que Podemos se presente como alternativa real, la sensación que trasladan públicamente es la de mayor atención a las pugnas políticas que a las demandas ciudadanas. Esto lo ha señalado Rufián en sede parlamentaria, a la vez que ha instado a Sánchez a moverse con cada pregunta de control los miércoles. Tras meses alertando del viraje de Junts y de la consolidación de un bloque de derechas alternativo con más peso que el de investidura, al menos en

…   » ver todo el comentario
1
YSiguesLeyendo #3
En intención directa de preferencia para la presidencia del Gobierno, en respuesta espontánea, si que se mencione durante la entrevista, Rufián gana con un 8,2 sobre 100 a Yolanda Díaz (6,6) y a Irene Montero (1,2), quien ha sido designada como candidata de Podemos. Incluso a Pablo Iglesias (0,7), ahora lejos de la política. Solo por encima de él están Sánchez (36,8), Feijóo (16,8) y Abascal (15,1).
0
BobbyTables #15
Sera un líder durante 18 meses, luego ya se verá :troll:
0
#17 Meinhard
Como escuece rufián, eso es bueno, ya salieron los ultras arriba... xD xD xD
0
D303 #8
La verdadera izquierda tiene mucho que aprender, pero los de hidefrutas y ladrones lo tiene muy bien aprendido la derecha española.
0
Febrero2034 #12
Izquierda pero que no le quiten su dinero para pagar las becas de sus primos de Jaén.
0

