Rufián, un líder moral para una izquierda que busca el rumbo

Rufián no ha dejado de ejercer un papel: el de referente moral de una izquierda plural no periférica que en los últimos años parece ir sin rumbo. Si bien partidos como Sumar no han parado de exigir medidas de alto calado social al PSOE, los socialistas no ceden sin que ello repercuta en la estabilidad del Gobierno de coalición. Tampoco ha habido movimientos tras el último aviso: remodelación del Gobierno, reimpulso legislativo y más explicaciones. Sumar sigue coaligado, algo que aprovecha Podemos para rivalizarle...