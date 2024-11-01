edición general
6 meneos
8 clics

Rufian: "Los delicuentes, mejor fuera que dentro"

Rufián, al ser preguntado por una posible vuelta del rey emérito a España: "Los delincuentes, mejor fuera que dentro"

| etiquetas: rufian , rey , juan carlos , delincuentes
5 1 1 K 59 ciencia
7 comentarios
5 1 1 K 59 ciencia
Pyrefox #1 Pyrefox
ojo, esto tambien tendrá que aplicar a los de "Amego segarro" que pasen por comisaria
2 K 24
Gotsel #3 Gotsel
#1 no hombre, que Rufian es de izquierdas.
0 K 11
Pyrefox #6 Pyrefox
#3 Y yo tambien, que tendra que ver. Pero tambien estaria bien que la gente de izquierdas no se ponga sin sentido en contra de todo lo que venga de fuera. Es decir derechas e izquierdas podemos estar de acuerdo en muchas cosas.
1 K 14
Gotsel #7 Gotsel
#6 pretendía retratar determinadas ideologías, solo un poquito.
0 K 11
Barney_77 #2 Barney_77
De aplicación para todos
3 K 49
vicvic #4 vicvic
¿Habla de Puigdemont y otros ilustres compañeros? :troll:
0 K 11
#5 soberao
La vuelta del emérito a España puede confirmar que el bombardeo de EE.UU e Israel a Irán es inminente, porque ya ves como te traes al emérito de allí cuando esté el espacio aéreo cerrado y con los misiles volando por encima tuya tanto de un bando como del otro.
0 K 15

menéame