Rufian: "Los delicuentes, mejor fuera que dentro"
Rufián, al ser preguntado por una posible vuelta del rey emérito a España: "Los delincuentes, mejor fuera que dentro"
etiquetas
:
rufian
,
rey
,
juan carlos
,
delincuentes
7 comentarios
#1
Pyrefox
ojo, esto tambien tendrá que aplicar a los de "Amego segarro" que pasen por comisaria
2
K
24
#3
Gotsel
#1
no hombre, que Rufian es de izquierdas.
0
K
11
#6
Pyrefox
#3
Y yo tambien, que tendra que ver. Pero tambien estaria bien que la gente de izquierdas no se ponga sin sentido en contra de todo lo que venga de fuera. Es decir derechas e izquierdas podemos estar de acuerdo en muchas cosas.
1
K
14
#7
Gotsel
#6
pretendía retratar determinadas ideologías, solo un poquito.
0
K
11
#2
Barney_77
De aplicación para todos
3
K
49
#4
vicvic
¿Habla de Puigdemont y otros ilustres compañeros?
0
K
11
#5
soberao
La vuelta del emérito a España puede confirmar que el bombardeo de EE.UU e Israel a Irán es inminente, porque ya ves como te traes al emérito de allí cuando esté el espacio aéreo cerrado y con los misiles volando por encima tuya tanto de un bando como del otro.
0
K
15
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
