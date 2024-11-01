·
15
meneos
266
clics
¿Rufián anuncia su candidatura de izquierda a las elecciones generales?
Era mentira. Una inocentada. Pero lo que pasó después es lo verdaderamente importante.
|
etiquetas
:
rufián
,
candidatura
,
izquierda
,
elecciones
,
generales
12
3
1
K
219
politica
30 comentarios
#1
vicus.
Un bajón al comprobar que era una inocentada, o quizás no, y en realidad lo que fue es un globo sonda aprovechando el desquite del 28 de diciembre?
6
K
70
#3
frg
*
#1
¿Qué globo sonda? O se ponen las pilas o hay una ultraderecha gobernando todo, o cuando el PP y BOX rompan un "pacto de estado" PPSOE. Los derechos de los trabajadores y el supuesto "estado de bienestar" dinamitado por los políticos.
6
K
44
#6
surco
*
#1
Hombre, no creo que se lo creyera ni dios, en cuanto a lo del globo sonda........yo tb lo pensé. Pero todo el mundo sabe que hay unos cuantos ahí que no ven más allá de sus narices, de todas formas algo instrumental de cara a la aritmética electoral y sin engañar a nadie, si se podía montar.
Tampoco lo iban a petar, pero en una buena coyuntura, con un psoe en descomposición si se podría capitalizar mas
0
K
12
#26
Mustela
#6
El problema es la falta de ilusión. De hecho, Podemos consiguió una buena votación por la ilusión que desató al poco de aparecer, y cuando se juntó con IU haciendo "Unidos Podemos" la ilusión todavía fue mayor. No olvidemos el sorpasso al PSOE en intención de votos.
0
K
11
#29
daniMate
#1
hay que ser muy inocente para creerse que la izquierda pueda llegar a unirse.
Pese a decir que todos tienen el mismo objetivo, valores y modelos de sociedad ... Sus candidatos están pensando más en figurar los primeros de una lista, que en empujar para un proyecto común.
Prefieren ser cabeza de ratón a cola de león.
Es la lógica del poder y de la politica.
Los líderes de izquierda humildes y generosos quedan por el camino de la escalera del ascenso políticos , pisoteados y llenos de…
» ver todo el comentario
0
K
10
#13
d5tas
#5
Tengo a mi pareja, madrileña de pro que para nada le gustan los independentismos y mas cerca del psoe que otras izquierdas (ha llegado a votar a ciudadanos), que votaría a esta coalición sin pensárselo dos veces.
3
K
38
#14
CharlesBrowson
#13
y yo tengo un bote que pone melocotones en almibar
1
K
6
#10
Thalin
#5
No se porque, pero me da que bajo ningún concepto contarían con tu voto...
3
K
31
#12
CharlesBrowson
#10
uno es cabal
2
K
14
#15
Thalin
#12
Nos puedes decir cual va a ser tu opción a votar, por ver ejemplos de "cabalidad".
1
K
9
#18
CharlesBrowson
#15
la mas pragmatica que estime en consideracion el, esperemos todos proximamente, aunque no dentro de mucho como andaluz que soy me toca antes de junio creo
0
K
7
#20
Thalin
#18
Vamos, que va ser que no...
0
K
6
#22
CharlesBrowson
#20
ya lo dije, ni con la mano de mi cuñado de sanlucar de barrameda
0
K
7
#23
Thalin
#22
Ya, ya. Ya me ha quedado claro que no quieres dar ejemplos de "cabalidad".
1
K
9
#2
CharlesBrowson
Un indepe, claro
y luego los lloros y que ha pachacho
5
K
30
#4
frg
#2
¿Qué va a pasar? A ver, sorpréndenos.
1
K
18
#5
CharlesBrowson
#4
que ni con el voto de mi cuñado de Sanlúcar de Barrameda felicitando el sol Invictus y con humus en vez de langostinos
2
K
14
#8
CharlesBrowson
#4
que no se le ocurre ni a quien asó la manteca, mucho hype de posturetas y algún voto de algún outsider nivel over 9000.
2
K
14
#7
ElenaCoures1
#2
No hay peligro
A este gañan no le dejarían ni acercarse a un puesto importante en una candidatura conjunta
1
K
15
#27
Mustela
#7
No hay peligro para la derecha, querrás decir, porque si se formase esta coalición de izquierdas anda que no mejorarían las cosas en este país. Pero mucho mucho y se beneficiarían todos, incluso los de la derecha. Sí.
0
K
11
#28
ElenaCoures1
#27
Qué raro ¿y por que no se ha hecho aun?
Yo creo que es una gran idea: Podría llamarse "Izquierda Unida" por ejemplo
0
K
7
#16
QRK
#2
Mejor un facha manipulador y propagador de odio, claro
y luego los lloros y que ha pachacho
0
K
7
#30
Thalin
#16
Estas hablando del pp o de vox?
0
K
6
#17
NinjaBoig
*
#2
Aunque saliera para declarar una independencia "legal" habría q cambiar la constitución.
Quizá se avanzaría en crear un procedimiento de anexión/separación u confederación, pero no creo q hubiera nada más.
0
K
9
#19
CharlesBrowson
#17
ya quisieran los indepes que lo hiciera, tu crees que ahora confiarian en el rufian? oye te mandamos para la indepensi y ahora te eriges para presidir la siempre Espanya opresora?...lo reitero, ni al que asó la manteca
0
K
7
#21
NinjaBoig
#19
De independencia nada, puesto q no nos han dejado irnos, ahora conquistaremos Ejpaña y pondremos de lengua principal e indiscutible el catalán!
A mi em parles en català, ceballot!
0
K
9
#24
CharlesBrowson
#21
como simil del bunker del 45...nein mi fuhrer!! no existe el 5 ejercito!!!!
0
K
7
#25
NinjaBoig
#24
Ejpaña se autodestruye solita, no hace falta esfuerzo alguno.
El 5 ejercito es el marroquí, y si no la conquistan los marroquís, lo haremos los catalufos!
0
K
9
#9
mente_en_desarrollo
Ostia...
Tal y como empieza, cita exactamente este mensaje:
www.meneame.net/story/gabriel-rufian-liderara-izquierdas-frente-idf-co
¡Hola Alán!
0
K
11
#11
JohnnyQuest
Aquí un paisano de sus primos de Jaén, de esos a los que él paga el comedor. A ver si este líder nos enseña a los pobres a pescar. Como Albert Rivera, pero en guay.
0
K
9
