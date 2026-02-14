edición general
Rubio llama a Europa a unirse a la lucha "contra los enemigos de nuestra civilización"

"No es cierto que busquemos separarnos de Europa. Queremos una Alianza y una Europa fuertes (…) Los europeos siempre serán nuestros mejores amigos (...) Pero debemos combatir juntos a quienes buscan destruir nuestra civilización"... Con un discurso sembrado de alusiones a las raíces cristianas de europeos y americanos, al "deber" del presidente Donald Trump de combatir "la inmigración masiva”, la "desindustrialización de Occidente" y todo aquello que, a su parecer, frena la prosperidad, como los acuerdos contra el cambio climático, se erigió el

#1 davidvsgoliat
Y eso es lo que estamos haciendo. Los enemigos de nuestra civilización son los EEUU.
13
#6 Febrero2027
#1 Y Rusia
0
millanin #8 millanin
#6 También pero menos.
0
WcPC #2 WcPC
Por fin dice algo con lógica...
Unámonos contra él.
8
#5 Tailgunner *
Cómo que nuestra civilización? Los que emigraron usa eran ladrones, violadores y asesinos que no se les quería en Europa. Vosotros no tenéis civilización, simplemente sois herederos de los que sobraban en Europa... y encima en gran parte anglos, peor aún...
2
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
Recordemos que Rubio es hijo de cubanos. Nativo americano de toda la vida, vamos.
1
meroespectador #4 meroespectador
Por eso se quisieron quedar con Groenlandia.
1
#3 Kuruñes3.0
Estoy de acuerdo, a ver si te despachan desde aquí una taza de matarratas hijoputa...
1
Sr.No #10 Sr.No
Yo llamo a Rubio a que se meta su propia cabeza por el culo y grite lo más fuerte que pueda hasta que se quede sin oxígeno.
0
Brill #11 Brill
"Nuestra civilización" cuando intenta echar de EEUU a todo el que no sea blanco, protestante y anglosajón con menos de 8 apellidos. Hace falta ser cínico.
0
hakcer_dislexico #9 hakcer_dislexico
"Nuestra civilizacion" == Nazis anglosajones
0

