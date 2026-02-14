Rubio llama a Europa a unirse a la lucha "contra los enemigos de nuestra civilización"

"No es cierto que busquemos separarnos de Europa. Queremos una Alianza y una Europa fuertes (…) Los europeos siempre serán nuestros mejores amigos (...) Pero debemos combatir juntos a quienes buscan destruir nuestra civilización"... Con un discurso sembrado de alusiones a las raíces cristianas de europeos y americanos, al "deber" del presidente Donald Trump de combatir "la inmigración masiva”, la "desindustrialización de Occidente" y todo aquello que, a su parecer, frena la prosperidad, como los acuerdos contra el cambio climático, se erigió el