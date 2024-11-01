edición general
11 meneos
21 clics

RUBIO: Este es nuestro hemisferio y el presidente Trump no permitirá que nuestra seguridad se vea amenazada

Esta mañana, el secretario de Estado Marco Rubio participó en varios programas de noticias para hablar sobre la decisiva operación de la Administración Trump que detuvo con éxito al narcoterrorista acusado y exdictador ilegítimo venezolano Nicolás Maduro.

| etiquetas: imperialismo , trump , eeuu , rubio , venezuela
10 1 0 K 127 actualidad
10 comentarios
10 1 0 K 127 actualidad
Guanarteme #5 Guanarteme
No son capaces de gobernar por su influencia económica, por la atracción cultural que puedan ejercer, por su control político y mediático... No, tienen que hacer este "macro-despliegue" a calzón quitado y dejan el mismo régimen....

¿Animal herido....?
3 K 64
Milmariposas #8 Milmariposas
#5 Los EEUU son ahora mismo un completo desgobierno. Un caos, una estructura de palicos y cañicas, como decimos en mi pueblo. El mes que viene se va todo ATPC. Ya verás...
1 K 34
Milmariposas #7 Milmariposas
Sí, he visto la "entrevista" hace un rato. Hay que ver cómo retuerce el lenguaje, elude respuestas sencillas a preguntas concretas y se ha aprendido el joío el sonsonete del jefe. :-/
2 K 49
Tkachenko #1 Tkachenko *
"este es nuestro hemisferio", tócate los cojones

P.d: perdón por la vergonzosa entradilla. Es lo que hay :ffu:
3 K 48
Sergio_ftv #3 Sergio_ftv
Los que aceptan esto, muchos, entre ellos PP-Vox, en realidad se saben lacayos que viven en un patio trasero en donde lo mejor que les puede llegar son las migajas de la basura de los amos.
2 K 38
#2 Leclercia_adecarboxylata
Saludos a los canadienses.
1 K 28
Tkachenko #6 Tkachenko *
#2 te dejas a la UE
1 K 23
aPedirAlMetro #9 aPedirAlMetro *
#6 "This is the Western Hemisphere. This is where we live — and we’re not going to allow the Western Hemisphere to be a base of operation for adversaries, competitors, and rivals of the United States"

Habla del hemisferio occidental.
La UE no... pero España...  media
1 K 23
Tkachenko #10 Tkachenko
Por cierto, esto lo dice un narco:
www.meneame.net/m/actualidad/elite-narcoterrorista
0 K 15
#4 Poligrafo
Que sorpresa, los Yusei no son hamigos.
0 K 7

menéame